Švicarski skijaš se vratio na stazu nakon borbe s rakom: 'Počeo sam više cijeniti izlazak sunca'

Samo godinu dana nakon šokantne dijagnoze raka limfnih čvorova, švicarski skijaški as Niels Hintermann vratio se natjecanju na jednoj od najzahtjevnijih staza Svjetskog kupa. Njegov nastup na prvom službenom treningu spusta u Beaver Creeku 3. prosinca 2025. godine nije bio samo sportski povratak, već i simbol nevjerojatne ljudske ustrajnosti i pobjede nad teškom bolešću.

Od šokantne dijagnoze do "Over and Out"

Priča koja je zaustavila skijaški svijet počela je u listopadu prethodne godine. Umjesto da preuzima novu opremu za sezonu sa svojim kolegama iz Swiss-Ski tima, Hintermann je hitno pozvan u bolnicu Hirslanden u Zürichu. Ondje je saznao vijest koja mu je promijenila život: dijagnosticiran mu je rak limfnih čvorova. Sve je počelo kada je fizioterapeut primijetio natečeni limfni čvor, iako sam Hintermann nije osjećao nikakve simptome.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Odmah je započeo s kemoterapijom i zračenjem. Budući da je rak otkriven u ranoj fazi i nije zahvatio druge organe, prognoze su bile dobre. "Svejedno je grozno, ali pristupam ovome s osjećajem da će biti gotovo za dva do tri mjeseca", izjavio je tada hrabro. Njegov optimizam se pokazao opravdanim. U veljači je na društvenim mrežama objavio kratku, ali moćnu poruku: "Over and out! Slobodan od raka."

Mukotrpan put natrag na snijeg

Put do povratka bio je sve samo ne lak. Prvi testovi na biciklu u ožujku pokazali su očekivano – njegove fizičke granice bile su znatno niže nego prije. Ipak, već u travnju vratio se na snijeg u St. Moritzu. Njegov trener, Reto Nydegger, opisao je "dječju radost" na Hintermannovom licu nakon prvih zavoja. Iako se još borio s posljedicama kemoterapije, poput problema s nadmorskom visinom, uspješno je odradio desetak spust vožnji.

Tijekom ljeta posvetio se intenzivnim pripremama, od kondicijskih treninga do skijanja na ledenjacima u Zermattu i Saas-Feeu, a sve s jednim ciljem – biti spreman za Beaver Creek. "Cilj mi je biti tamo, bez prevelikih očekivanja", skromno je najavio.

Povratak na "Ptice grabljivice"

Staza "Birds of Prey" u Beaver Creeku slovi za jednu od najtežih na svijetu, mjesto gdje su pobjeđivale samo legende poput Aksela Lunda Svindala i Bodea Millera. Upravo je to mjesto Hintermann odabrao za svoj povratak. Na prvom treningu, održanom u teškim uvjetima, zauzeo je 27. mjesto. Rezultat je bio u drugom planu; sama činjenica da je ponovno na startu, natječući se protiv najboljih spustaša svijeta poput Marca Odermatta i Cypriena Sarrazina, bila je njegova najveća pobjeda.

Iako je njegova natjecateljska ambicija, koja mu je donijela tri pobjede u Svjetskom kupu, i dalje prisutna, bolest ga je promijenila. "Neke stvari mi se čine manje dramatičnima. Druge, poput izlaska sunca, odjednom više cijenim", priznao je. Njegov povratak podsjetnik je da su neke pobjede veće od bilo kojeg postolja – pobjede za normalnost, zdravlje i život.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić bez bodova, a evo što je rekla Leona Popović