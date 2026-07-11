Bulega nastavlja dominirati: U kvalifikacijama srušio rekord povijesne staze

Nevjerojatna dominacija Nicola Bulege u Superbike Svjetskom prvenstvu nastavljena je i na kultnom Donington Parku.

U spektakularnim kvalifikacijama za nagradu Velike Britanije, talijanski vozač Aruba.it Racing - Ducati tima osigurao je svoju devetu uzastopnu pole poziciju, čime je ispisao nove stranice povijesti ovog natjecanja. Subotnja Tissot Superpole sesija bila je ispunjena dramom u kojoj je rekord staze srušen čak dva puta, a Bulega je na kraju za dlaku nadmašio timskog kolegu Ikera Lecuonu.

Lecuona bacio rukavicu, Bulega odgovorio u velikom stilu

Petnaestominutna kvalifikacijska sesija, koja je započela u 12:15 odmah je nagovijestila uzbuđenja. Već nakon tri minute istaknuta je žuta zastava zbog pada Remyja Gardnera (GYTR GRT Yamaha) u desetom zavoju, što je poremetilo prve brze krugove nekolicini vozača. No, Iker Lecuona uspio je prije toga postaviti nevjerojatno vrijeme od 1:24.462, srušivši dotadašnji rekord staze koji je držao Toprak Razgatlioglu (1:24.629) od 2024. godine. Činilo se da će Španjolac prekinuti Bulegin niz, no vodeći čovjek prvenstva imao je drugačije planove. U svom drugom izlasku na stazu, Bulega je prvo odvozio krug koji je bio za desetinku sporiji od Lecuoninog, da bi u sljedećem pokušaju, samo tri minute prije kraja, izvukao maksimum iz svog Ducatija Panigale V4R. Semafor je pokazao 1:24.410, novo rekordno vrijeme i 52 tisućinke prednosti ispred timskog kolege, čime je potvrđena deveta pole pozicija zaredom i srušen rekord Jonathana Ree.

Potpuna dominacija Ducatija i iznenađenja u poretku

Uspjeh Ducatija zaokružio je Yari Montella (Barni Spark Racing Team) koji se s vremenom 1:24.608 plasirao na treće mjesto, osiguravši tako da cijeli prvi startni red bude u bojama proizvođača iz Bologne. To je ujedno i prva pole pozicija za Ducati na Doningtonu još od 2014. godine. Drugi startni red predvodit će domaći vozač Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), koji je za vodećim zaostao manje od tri desetinke. Lowes je za ovu priliku nosio i posebnu kacigu inspiriranu golferom Roryjem McIlroyem. Uz njega će startati vodeći vozač Yamahe, Xavi Vierge, na petom mjestu, dok je šesto mjesto u posljednjim trenucima osigurao Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven). Treći red pripao je vozačima tima bimota by Kawasaki, Alexu Lowesu i Axelu Bassaniju, koji su zauzeli sedmo i osmo mjesto, dok je deveti bio Tommy Bridewell. Wildcard vozač Jonathan Rea (Honda HRC) u posljednjem je krugu uspio ući među prvih deset.

Pehovi i izostanci na britanskoj stazi

Kvalifikacije nisu za sve protekle glatko. Remy Gardner nakon svog ranog pada nije uspio postaviti vrijeme te će startati sa začelja. Miguelu Oliveiri (ROKiT BMW) pokazana je crna zastava pred kraj sesije, a Portugalac je zabilježio i pad u dvanaestom zavoju, zbog čega će krenuti s dvanaeste pozicije. Grid će usto biti i oslabljen za dva Ducatijeva motocikla. Tarran Mackenzie je nakon teškog pada na drugom slobodnom treningu u petak zadobio teže ozljede, dok je Alberto Surra (Motocorsa Racing) proglašen nesposobnim za nastavak vikenda zbog bolova u ramenu nakon trećeg treninga.

S novim rekordom u džepu i nevjerojatnim nizom koji se nastavlja, Nicolo Bulega potvrdio je status apsolutnog favorita. Njegova dominacija u sezoni 2026., u kojoj je pobijedio u svakoj utrci, sada je dobila još jednu potvrdu. Donington Park ostaje jedina staza na kalendaru na kojoj još nije slavio, a s prve startne pozicije ima idealnu priliku da i tu statistiku promijeni već u prvoj utrci koja je na rasporedu u 16:30, a vi ćete je moći gledati na platformi VOYO.