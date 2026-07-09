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Vodič za Superbike utrke u Britaniji 2026: Sve što trebate znati o BSB i WorldSBK

Vodič za Superbike utrke u Britaniji 2026: Sve što trebate znati o BSB i WorldSBK
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Foto: Otto Moretti/Zuma Press/Profimedia

Britansko Superbike prvenstvo nudi sezonu prepunu neizvjesnosti

9.7.2026.
15:14
Sportski.net
Otto Moretti/Zuma Press/Profimedia
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Ljubitelji motociklizma u 2026. imaju dvostruki razlog za uzbuđenje jer Velika Britanija ugošćuje dva vrhunska Superbike natjecanja. Na kultnim stazama voze se utrke Svjetskog prvenstva (WorldSBK) i dinamičnog Britanskog prvenstva (BSB). Donosimo ključne datume i informacije kako pratiti akciju s Otoka.

WorldSBK ponovno na Donington Parku

Jedina britanska stanica kalendara Svjetskog Superbike prvenstva ponovno je Donington Park, gdje se od 10. do 12. srpnja 2026. održava "Prosecco DOC UK Round". Trkaći vikend pruža priliku vidjeti svjetsku elitu, uključujući domaće vozače poput Jakea Dixona i braće Lowes, u borbi za ključne bodove. Za gledatelje u Hrvatskoj prijenos je dostupan putem Voyo platforme

BSB: Domaće prvenstvo puno akcije

Britansko Superbike prvenstvo (BSB) nudi sezonu prepunu neizvjesnosti i smatra se jednim od najjačih nacionalnih natjecanja. Kalendar za 2026. uključuje jedanaest rundi, od Oulton Parka u svibnju do velikog finala na Brands Hatchu u listopadu. Posebno se ističe ljetna utrka na stazi Brands Hatch (17. - 19. srpnja), koja slavi 100 godina postojanja staze i 30 godina BSB-a. Očekuje se trodnevni festival s tri utrke, bogatim popratnim programom i nastupima legendi poput Troya Baylissa i Jamesa Toselanda.

Superbike
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