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Zagreb slavi: Mladost pregazila Splićane i osvojila titulu prvaka

Zagreb slavi: Mladost pregazila Splićane i osvojila titulu prvaka
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Posljednji je put Mladost bila prvak u sezoni 2020./21.

25.6.2026.
22:53
Hina
Luka Antunac/PIXSELL
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Vaterpolisti zagrebačke Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana, ovog četvrtka Mladost je ostvarila treću pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18 (8-5, 8-3, 2-7, 6-3).

Mladost je osvojila 12. titulu prvaka Hrvatske u povijesti, a na vječnoj ljestvici ispred zagrebačkog kluba je dubrovački Jug AO sa 17 naslova prvaka. Splitski Jadran je ostao na tri naslova, s tim da je sva tri u nizu osvojio u protekle tri sezone.

Posljednji je put Mladost bila prvak u sezoni 2020./21.

U prva dva finalna ogleda Mladost je bila uvjerljiva. U prvom je u Zagrebu pobijedila 19-14, a potom je bolja bila i u Splitu sa 17-12. Sve se ponovilo i u trećem susretu gdje je Mladost bila najuvjerljivija u ovoj finalnoj seriji.

Domaćin je dvoboj otvorio s 4-1, a u sjajnom napadačkom ritmu Mladost je nastavila te je tri minute prije kraja druge četvrtine vodila s velikih 13-5. Na odmor se otišlo uz 16-8 za Mladost što je do kraja dvoboja ostavilo minimalne šanse Jadranu za preokret.

Početkom treće dionice Mladost je vodila čak 18-8, ali je tada krenula velika serija Splićana koji su zabili sedam golova u nizu te su na ulazu u posljednju četvrtinu došli do 15-18.

Veliki gostujući niz s dva gola je prekinuo Bukić početkom posljednje dionice nakon čega je Mladost do kraja održavala prednost od četiri do pet golova za konačno veliko slavlje i osvajanje pehara prvaka.

Sjajnu je utakmicu za Mladost odigrao Luka Bukić koji je sedam puta pucao i zabio sedam golova. Pet je dao Matias Biljaka, a četiri Konstantin Harkov. Tri gola za Mladost je dao Marko Radulović.

U sastavu Jadrana po četiri gola su postigli Jerko Marinić Kragić i Marcus Berehulak.

MladostJadran
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