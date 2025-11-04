Matija obranio čast hrvatskog taekwondoa: 'Uvijek postoji samo jedan'

Čast hrvatskog taekwondoa još jednom je obranjena, i to zahvaljujući mladom Zagrepčaninu, Matiji Črepu. Na Svjetskom prvenstvu u kineskom Wuxiju, ovaj 23-godišnjak osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 68 kilograma, prvu i jedinu hrvatsku medalju s tog natjecanja. Kako izgleda put do svjetske bronce i što ga čeka dalje - otkriva reporterka RTL Danas Helena Barić.

Udarci, pokreti, bodovi. Sve se to događa u djeliću sekunde. Upravo u toj brzini, Matija Črep osvojio je svjetsku broncu i upisao se u povijest hrvatskog taekwondoa.

"Inače me malo trema, strah, ali sad sam se prvi put postavio da sam došao i išao sam vidjeti jesam li bolji ili nisam bolji od suparnika nasuprot mene, nakon medalje, ne znam, nekakva sreća baš u valu ogromnom te preplavi", rekao je Črep na početku razgovora za RTL Danas.

Sreća ga nije napustila ni po povratku u Hrvatsku. Prvo su ga navijači dočekali u zagrebačkoj zračnoj luci, a onda se sinoć u klubu Ion proslavila i medalja, ali i Matijin 23. rođendan. Do bronce je stigao kroz niz teških borbi, redom je pobjeđivao predstavnike Finske, Tunisa, Kube i Čilea, a onda ga je u polufinalu zaustavio svjetski prvak s Tajlanda.

"Bilo je dosta tehničkih poteškoća, što je rezultiralo velikim brojem video replaya, a koji se, nažalost, sad ukida od Nove godine i nisu uspjeli dalje riješiti problem, a to je kontinuirana borba."

No ono što je bilo kontinuraino je njegov trud i želja za pobjedom, koju ima od četvrte godine kada je prvi put došao na trening taekwondoa.

"Volio sam nindža kornjače, volio sam se tući i nakon toga je uslijedio upis u taekwondo gdje je bio trener Ivan Petošić. I sada ta zaljubljenost u sport raste kroz godine koje prolaze gdje se ulaže mnogo truda."

Trener Ivan s Matijom je od njegovih prvih udaraca. Za Matiju kaže da je jedan od najupornijih sportaša koje poznaje.

"Uz sav taj trud i rad, on je stvarno talentiran i inteligentan, pametan. Razumije sport, to je jako bitno tako da je to jedan od cijele generacije kojoj je on bio tada kad smo mi krenuli. On je ostao jedini i to se tako i u sportu događa. Znači, uvijek postoji samo jedan."

Uz treninge i borbe, Matija uspijeva balansirati i studij kineziologije. Ponekad prednost daje studiranju, a ponekad borbama. Kaže da jednostavno nije moguće biti na više mjesta u isto vrijeme, pa stalno traži granicu između uspjeha na fakultetu i uspjeha u sportu.

"Olimpijske jesu negdje daleko u podsvijesti jedan san, ali treba ići lagano natjecanje po natjecanje. Imamo još dva natjecanja odraditi do kraja godine i iduće veliko natjecanje. Europsko prvenstvo u Njemačkoj koje je iduće godine."

Bronca iz Kine čini se kao samo početak. Svaka borba sada ga vodi korak bliže novim izazovima i još većim pobjedama.