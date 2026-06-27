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Martin najbrži u Assenu, Aprilia dominirala na način kakav MotoGP još nije vidio

Martin najbrži u Assenu, Aprilia dominirala na način kakav MotoGP još nije vidio
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Foto: MTB-Photo/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ovo je prvi put u povijesti da je talijanski proizvođač zauzeo prva četiri mjesta na startnoj liniji

27.6.2026.
14:38
Hina
MTB-Photo/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Španjolac Jorge Martin (Aprilia) osigurao je pole position za Veliku nagradu Nizozemske MotoGP postavivši najbrže vrijeme kvalifikacija u subotu na stazi Assen.

Martin je tijesno pretekao ostala tri Aprilijina vozača na startnoj liniji: vozače Japanca Aija Ogure (Trackhouse), njegovog talijanskog suigrača Marca Bezzecchija i sunarodnjaka Raula Fernandeza (Trackhouse).

Ovo je prvi put u povijesti da je talijanski proizvođač zauzeo prva četiri mjesta na startnoj liniji nakon nevjerojatno tijesnih kvalifikacija, pri čemu je prvih šest vozača razdvajalo samo 143 tisućinke sekunde.

Jorge Martin, koji za Bezzecchijem zaostaje osam bodova u ukupnom poretku, osigurao je 21. pole position u karijeri, prvi od Velike nagrade Australije 2024. godine.

Moto GpVelika Nagrada NizozemskeKvalifikacije
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