Komplikacije nakon pada? Vonn je navodno završila na dvostrukoj operaciji

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn imala je dvije operacije u Italiji nakon teškog prijeloma noge na Olimpijskim igrama, a izvor kaže da bi postupci trebali pomoći u stabilizaciji i sprječavanju komplikacija povezanih s oticanjem i protokom krvi.

Vonn (41) helikopterom je prevezena iz Cortine d'Ampezzo u bolnicu Ca' Foncello u gradu Trevisu nakon što je njezin pokušaj osvajanja medalje u spustu s puknutim ligamentom koljena završio stravičnim padom 13 sekundi nakon početka nedjeljne utrke.

Jednu od skijašica s najviše odličja u povijesti, operirao je zajednički tim lokalnih ortopedskih i plastičnih kirurga. Njezin osobni liječnik bio je prisutan, ali je samo asistirao dok su talijanski kirurzi vodili zahvate, rekao je neimenovani izvor za agenciju Reuters.

U izjavi u nedjelju, bolnica je rekla da je imala operaciju stabilizacije slomljene lijeve noge, ali nije spomenula drugi postupak.

Američka skijaška reprezentacija pregledala je nekoliko objekata prije nego što je odabrala Treviso, oko 125 km od Cortine, favorizirajući ga u odnosu na bližu bolnicu u Bellunu jer Treviso također ima odjel za neurokirurgiju, rekao je izvor.

Bolnice u Innsbrucku i Milanu također su razmatrane, ali Treviso je smatran najbolje pozicioniranim za rješavanje složenosti ozljede Lindsey Vonn.

