SVE JE REKLA /

Vonn dobivala poruke podrške od brojnih sportaša, ali nešto joj je proučio i princ William

Vonn dobivala poruke podrške od brojnih sportaša, ali nešto joj je proučio i princ William
Foto: Tiziana FABI/AFP/Profimedia

Vonn je rekla kako ju je najviše dirnula poruka američke novinarke Diane Sawyer

27.3.2026.
10:00
Sportski.net
Jedna od najvećih američkih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn, konačno je progovorila o traumatičnom trenutku koji je obilježio kraj njezine karijere.

Prije odlaska na Olimpijske igre u Cortini, Vonn je već bila pogođena teškom ozljedom, slomila je ligament, ali unatoč tome odlučila je nastupiti s jednim zdravim koljenom. Njena utrka trajala je svega 13 sekundi; u jednom trenutku, na početku utrke, došlo je do užasnog pada, koji je svijet zgrozio.

U intervjuu za Vanity Fair govorila je o bolovima koje je proživljavala, ali i o tome da je dobivala poruke od brojnih poznatih sportaša među kojima su i David Beckham, Tom Brady i Jannick Sinner, a poruku joj je poslao i britanski princ William

"Način na koji si pisala o tome kako si hrabro i bez žaljenja zakoračila u startnu kućicu mnogo govori o tvojoj otpornosti", glasila je poruka člana britanske kraljevske obitelji. Ipak, Vonn je rekla kako ju je najviše dirnula poruka američke novinarke Diane Sawyer

"Ne možeš imati hrabrost i utjehu u isto vrijeme", glasila je poruka američke novinarke i komentatorice. 

Lindsey Vonn, Princ William, Zimske Olimpijske Igre 2026, Skijanje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
