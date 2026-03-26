Lindsey Vonn prvi put progovorila nakon proživljenog horora: 'Bila sam u paklu boli'

Jedna od najvećih američkih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn, konačno je progovorila o traumatičnom trenutku koji je obilježio kraj njezine karijere.

Prije odlaska na Olimpijske igre u Cortini, Vonn je već bila pogođena teškom ozljedom, slomila je ligament, ali unatoč tome odlučila je nastupiti s jednim zdravim koljenom. Njena utrka trajala je svega 13 sekundi; u jednom trenutku, na međum prvatima, došlo je do užasnog pada, koji je svijet zgrozio.

U ekskluzivnom intervjuu za Vanity Fair, Lindsey je detaljno opisala iskustvo koje joj je doslovno moglo oduzeti nogu. Trenutno se oporavlja u svom domu u Park Cityju, Utah, daleko od očiju javnosti.

'Slomila sam nogu, a ipak sam bila na skijama. Noga mi je bila potpuno smrskana, nisam je mogla pomaknuti, a skije se nisu skidale. Vrištala sam tražeći pomoć, trebala mi je osoba koja bi mi pomogla da ih skinem,' ispričala je Vonn.

Nakon pada, Vonn je prevezena u bolnicu, gdje su joj dali lijekove protiv bolova i obavili CT skeniranje. Međutim, bol je bila nepodnošljiva.

“Na pola pregleda počela sam se znojiti, bol je bila ekstremna. Vrištala sam, osjećala sam da bol doseže mozak,” prisjetila se. Njena noga naglo je oteknula, a medicinski tim mjerio je stanje svakih nekoliko minuta. Situacija je postala vrlo ozbiljna:

'Lindsey nije reagirala ni na fentanyl, ni na morfin, ni na oksikodon, ništa nije popuštalo. Noga je izgledala kao nabubrila kobasica na roštilju i postojala je stvarna opasnost da izgubi sve funkcije noge, pa čak i cijelu nogu,' rekao je liječnik reprezentacije koji je bio prisutan.

Iako je pad ostavio dubok trag, Vonn otkriva da ju najviše pogađa kako se medijski pamti taj trenutak.

“Ne želim da me ljudi pamtite samo po ovom padu. Prije Olimpijskih igara bila sam prva u poretku i nitko se toga ne sjeća. To je ono što stvarno želim da ljudi zapamte, sve ono što sam postigla prije,” rekla je skijašica.

