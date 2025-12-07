FREEMAIL
'PRILIČNO NESTVARNO' /

Lando Norris nakon slavlja u velikom finalu: 'Nisam mislio da ću plakati, ali jesam'

Lando Norris nakon slavlja u velikom finalu: 'Nisam mislio da ću plakati, ali jesam'
Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia

'Moji najbolji trenuci ove sezone došli su onda kad su mi najviše trebali, u drugom dijelu sezone'

7.12.2025.
19:40
Sportski.net
Anp, Anp/alamy/profimedia
Lando Norris novi je prvak Formule 1, a osvajanjem naslova upisao se u povijest. 

Za svoj prvi naslov prvaka, Lando Norris je na VN Abu Dhabija trebao minimalno treće mjesto, a baš je na tom mjestu i završio. S osvojenih 15 bodova ostao je na vrhu poretka, dva boda ispred pobjednika utrke Maxa Verstappena.

"Nisam mislio da ću plakati, ali jesam. Bilo je to dugačko putovanje i prije svega želim zahvaliti svima u McLarenu i mojim roditeljima. Oni su me podržavali od samog početka. Osjećaj je izvanredan. Sada znam kako se Max osjeća. Želim čestitati Maxu i Oscaru, mojim najvećim suparnicima u cijeloj sezoni. Bio je užitak utrkivati se protiv obojice. I bila mi je čast. Naučio sam puno od njih. Bila je duga godina, ali uspjeli smo. Tako sam ponosan na sve", rekao je Norris u svom prvom komentaru po završetku utrke. 

Nakon svečanog proglašenja i velikog slavlja, Norris je nastavio sa slavljem i zahvalama.

"Ovo je nevjerojatno i prilično nestvarno. Sanjao sam o ovome dugo, dugo. Svi sanjaju o tome. Jako puno toga se ulaže u jednoj sezoni kao što je bila ova. Bilo je puno uspona i padova, ali sve to nije važno ako uspijete ostati na vrhu, što smo mi i napravili. Uspio sam uz nevjerojatnu ekipu. Sa svim tim dečkima i curama uživao sam u mnogim trenucima. I nije to samo ova godina. Ja sam u ekipi već sedam godina, a uz McLaren sam vezan zadnjih 16-17 godina mog života. Išli smo za ovim snom i danas smo ga ostvarili", rekao je Norris pa nastavio: 

"Moji najbolji trenuci ove sezone došli su onda kad su mi najviše trebali, u drugom dijelu sezone. Kad sam se našao pomalo na krivoj nozi, onda sam napravio ono najbolje, pokazao kakav sam. I danas sam uspio napraviti ono što je bilo potrebno. Cijela obitelj je tu, moja djevojka i puno mojih ljudi. Nisam ih želio osramotiti i ponosan sam jer sam ih učinio sretnima, izmamio osmijehe na neka lica. Volim ih sve, ali ovo je najviše bilo za moju majku i mog oca. Omogućili su mi da slijedim ovaj san i danas ga mogu podijeliti s njima. Sretan sam zbog toga."

Lando Norris
