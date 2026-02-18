Kanada u spektakularnoj utakmici tek u produžetku uspjela slomiti Češku i proći u polufinale

Hokejaši Kanade izborili su plasman u polufinale Zimskih olimpijskih igara u Milanu nakon što su u produžetku slomili Češku sa 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0).

Češka je imala 2-1 i 3-2, ali su Kanađani u završnici posljednje trećine izjednačili, a potom golom Mitcha Marnera nakon 80 sekundi produžetka u kojem se igralo tri na tri, izborili pobjedu.

Kanada je povela u četvrtoj minuti golom Macklina Celebrinija, pet minuta kasnije izjednačio je Lukas Sedlak, a pet minuta prije kraja trećine rezultat je okrenuo David Pastrnak.

Nathan MacKinnon je izjednačio u 33. minuti, no Česi u 53. minuti stižu do nove prednosti golom Ondreja Palata. Kanada se još jednom vratila tri minute kraja kada je Nick Suzuki zabio za 3-3.

Sjajnu predstavu na češkim vratima pružio je Lukaš Dostal sakupivši čak 37 obrana, no to nije bilo dovoljno za slavlje.

U ranije odigranom susretu hokejaši Slovačke izborili su polufinale uvjerljivom 6-2 (1-0, 3-1, 2-1) pobjedom protiv Njemačke.

Nakon što su osvojili prvo mjesto u skupini sa Švedskom i Finskom i izravni plasman u četvrfinale, Slovaci su na najbolji način iskoristili činjenicu kako su bili odmorniji od svojih suparnika.

Slovačku je ka pobjedi poveo Pavol Regenda (18:06) krajem prve trećine da bi Miloš Kelemen (24:01) i Oliver Okuliar (24:34) u razmaku od 33 sekunde povisili na 3-0, a onda je i Dalibor Dvorsky (30:21) zabio za 4-0 sredinom trećine.

Lukas Reichel (34:59) smanjio je na 4-1 i vratio nadu Njemačkoj, ali Regenda (40:58) je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti treće trećine praktički riješio sve dvojbe.

Frederik Tiffels (49:09) je s igračem više smanjio na 5-2 pa su Nijemci pred kraj susreta iz igre povukli vratara u nastojanju da se još približe, ali dogodilo se suprotno te je Tomaš Tatar (56:33) pogotkom u praznu mrežu postavio konačnih 6-2.

Kasnije u srijedu na programu su i ostali četvrtfinalni susreti u kojima se sastaju Finska - Švicarska i SAD - Švedska nakon kojih će biti poznati i parovi polufinala.

