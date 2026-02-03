FREEMAIL
SPEKTAKL /

Nacija je na nogama: Evo kad i gdje gledati jednu od najvećih utakmica Hrvatske ikad

Nacija je na nogama: Evo kad i gdje gledati jednu od najvećih utakmica Hrvatske ikad
Foto: Screenshot/voyo

Hrvatska je nikad bliže povijesnom uspjehu

3.2.2026.
21:17
Sportski.net
Screenshot/voyo
Hrvatska futsalska reprezentacija ispisala je novu stranicu povijesti i izborila polufinale Europskog prvenstva! Uzbuđenje je na vrhuncu, ali prije finala Hrvatska se mora susresti s futsalskim divom i vječnim favoritom malog nogometa – Španjolskom.

Hrvatska je nikad bliže povijesnom uspjehu - da preskoči četvrto mjesto s Eura 2012. Spektakl kreće u 17 sati, a možete ga gledati samo na platformi VOYO

Na VOYO možete gledati i drugo polufinale, utakmicu Portugala i Francuske od 20.30.

U subotu je na redu velika završnica - u 16 sati na rasporedu je utakmica za treće mjesto, a u 19.30 kreće borba za pobjedu na Europskom prvenstvu! RTL je uspio osigurati dodatna prava za prijenos na televiziji pa će tako gledatelji, osim na platformi Voyo, borbu za zlato i broncu moći ćete pratiti na RTL 2!

Ne propustite spektakularnu završnicu futsalskog Eura - na platformi Voyo i kanalu RTL 2!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada

Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
