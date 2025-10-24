Jug i Jadran nezaustavljivi: Dvije hrvatske sile pregazile suparnike u Splitu

Vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja i splitskog Jadrana ostvarili su uvjerljive pobjede u utakmicama 4. kola domaćeg prvenstva, koje su obje odigrane u Splitu.

Dubrovčani su sa 20-10 (5-2, 7-3, 4-3, 4-2) bili bolji od Mornara, a Jadran je sa 18-7 (6-2, 3-2, 5-2, 4-1) svladao POŠK.

Maro Šušić i Ante Jerković su sa po pet pogodaka svaki predvodili strijelce Juga, a Vlaho Pavlić je postigao četiri gola. Kod Mornara su se po dvaput među strijelce upisali Nardo Dragaš i Luka Penava.

Duje Pejković, Marin Tomasović i Nardo Skejić su postigli po tri pogotka za Jadranovu pobjedu protiv POŠK-a, u čijim su redovima Marin Borovčić Kurir, Luka Buljan i Luka Dodoja po dvaput pogađali mrežu.

Na vrhu ljestvice su Jug i Jadran s učinkom 4-0, a stopostotni su i zagrebačka Mladost s učinkom 3-0 te riječko Primorje EB s 2-0. Mornar je sedmi s jednom pobjedom i tri poraza, a POŠK je u skupini četiri kluba koji su doživjeli po tri poraza.

