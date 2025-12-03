Novi klub osnovan u Međimurju! Trenirat će ih zlatni hrvatski olimpijac

Ove je godine u Draškovcu osnovan novi sportski klub - Streljački klub Grof Draškovec, a trener je poznati hrvatski olimpijac, Josip Glasnović.

Međimurje je tako bogatije za novi sportski klub, piše eMedjimurje. Nekoliko entuzijasta za ovaj sport iz Draškovca, Hemuševca i okolice, a koji su prethodno bili okupljeni oko Lovačkog društva Fazan, iskoristilo je činjenicu što je u Draškovcu otvorena olimpijska streljana i krenulo je u akciju – registrirali su klub i već nižu prve uspjehe, pehare i medalje.

Foto: Emedjimurje

Na čelu novog sportskog kluba je Dario Kovač iz Hemuševca, dok su mu tajnici Darko Matjačić i Dino Kovač. Za trenera je postavljen zlatni hrvatski olimpijac Josip Glasnović.

“Bio sam na otvorenju olimpijske streljane u Draškovcu i upoznao sam dečke koji su izrazili želju za ozbiljnijim angažmanom u streljaštvu, odnosno u trapu. Počeli smo pričati i dogovorili smo da ću ih trenirati, budući da sam i licencirani trener. Tako ću i ja moći trenirati i pripremati se za natjecanja, a streljana ima sve uvjete za moje pripreme”, objasnio je Josip Glasnović za eMedjimurje.

'Ovdje treniraju budući prvaci'

“Jako lijepo su me prihvatili ovdje, osjećam se kao da sam doma. U Hrvatskoj postoje samo tri streljane s uvjetima kao na natjecanjima, a jedna je upravo u Draškovcu. Spojio sam ugodno s korisnim – uz trening, stekao sam i nove prijatelje”, kaže Glasnović.

Foto: Emedjimurje

“Vjerujem da će se netko izdvojiti i početi osvajati natjecanja na višoj razini – samo je pitanje vremena. Uz redoviti trening nekome treba godinu dana, nekome dvije godine. U SK Grof Draškovec treniraju budući prvaci”, zaključio je Josip Glasnović, hrvatski olimpijac i “droškovski” trener u razgovoru za eMedjimurje.

