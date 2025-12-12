Jere Hribar, osvajač naslova europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno, dao je ekskluzivni intervju za RTL nakon spektakularnog povratka s Europskog prvenstva u Poljskoj gdje je osvojio tri medalje, zlato, srebro i broncu. Unatoč dojmljivim postignućima, mladi plivač priznaje da mu cijela situacija još uvijek djeluje nestvarno.

Nakon što je osvojio tri medalje, slavlje i doček morao je zamijeniti odlaskom u SAD zbog obaveza na Sveučilištu u Louisiani. Na pitanje kako je prošao na ispitima, Hribar se optimistično prisjeća: "Napisao sam sve ispite i sada čekam rezultate."

Legendarni hrvatski plivač Duje Draganja izrazio je svoje oduševljenje rezultatima mladog šampiona i poručio: "Siguran sam da ovo nije zadnja njegova medalja. Jere, tvoj sam najveći navijač i samo tako dalje."

Hribar je potvrdio da je kao dječak imao Draganjin poster u svojoj sobi, te je priznao da je obaranje rekorda vlastitog idola bilo poseban osjećaj.

Iako je otišao u Ameriku zbog plivanja, Jere kombinira sportsku karijeru s akademskim ciljevima, studirajući financije. Uvjeti na Sveučilištu u Louisiani opisuje kao izvanredne, naglasivši kako je to daleko iznad onoga što Hrvatska trenutno može pružiti.

Gledajući unaprijed, Hribar je postavio visoke ciljeve za Svjetsko prvenstvo iduće godine, priželjkujući još bolje rezultate, a Hrvatska će s nestrpljenjem pratiti njegovu karijeru koja tek treba doseći vrhunac.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska plivačka senzacija otkrila planove za Svjetsko prvenstvo: 'Cilj je već postavljen'