Tucak za srpske medije: 'Hrvatsku volim kao sebe, a Dejan Savić za mene nije Srbin...'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas od 20:30 protiv Rumunjske igra prvu od tri utakmice u grupnoj fazi Europskog prvenstva, koje se ove godine igra u Beogradu. Pobjeda protiv Rumunjske imperativ je ako se naši reprezentativci žele kvalificirati u polufinale, a o šansama Hrvatske za srpski portal Sportal.rs govorio je izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.

Tucak je na početku intervjua otkrio kako nije u potpunosti zadovoljan dosadašnjim nastupom Hrvatske.

"Što reći, nismo u potpunosti zadovoljni s obzirom na poraz od Grčke, ali isto tako znamo da nam on ništa ključno i bitno ne mijenja. Znamo kakav nam je raspored – moramo pobijediti Rumunjsku i Tursku, a u posljednjoj utakmici protiv Italije bilo kakva naša pobjeda vodi nas dalje u polufinale. Znali smo da ćemo morati pobijediti ili Grčku ili Italiju, ili obje te reprezentacije u nekoj varijanti", rekao je Tucak.

Našeg izbornika upitali su i o uspjesima hrvatske reprezentacije. Hrvatska je opet jedna od favorita, a zašto je tako svoja je viđenja otkrio izbornik:

"Teško je izdvojiti jednu stvar. Uspjeh je simbioza mnogih faktora: fizička snaga, ali ono što je nevjerojatno važno na ovakvim turnirima jest mentalna snaga i stabilnost. Ne smiješ dopustiti da te jedan poraz baci u ponor, niti da te pobjeda digne u euforiju. Uz to dolaze individualna i kolektivna kvaliteta, milijun faktora mora se posložiti na jednom turniru da bi bio najbolji. Tko će to uspjeti do kraja, to ćemo vidjeti, ali to i jest draž sporta", rekao je Tucak, koji se osvrnuo i na "nesportske" teme.

Odlazak iz Zvezde

Tako je medije u Srbiji zanimalo njegovo prijateljstvo s Dejanom Savićem, ali i njegov boravak u Crvenoj zvezdi, za koju je igrao od 1989. do 1991.

"Ja ne mogu drugačije. Dejan Savić za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat, da ne upotrebljavam one teže izraze koji se, nažalost, koriste. On je za mene gospodin sportaš, prijatelj, drug, ljudska gromada, ne samo u fizičkom smislu. Čovjek pun emocija, duha, inteligentan, načitan – s njim možeš proći 1500 tema i u svakoj uživati. Kome je to palo ružno, neka mu je, kome je lijepo – hvala Bogu. Sport treba spajati ljude", odgovorio je Tucak, koji se osvrnuo i na epizodu iz Crvene zvezde.

"Da, bio sam mlad i imao sam kosu. Baš sam nedavno vidio neku fotografiju, neko lijepo vrijeme… Sad više ni kose ni mladosti. Igrao sam u Zvezdi na poziv trenera Nikole Stamenića, čovjeka kojemu izuzetno mnogo dugujem. On mi je praktički bio drugi otac… Imao sam Danka Jerkovića u Šibeniku. Stamenić je jako utjecao na moj sportski put i koristim priliku da mu kažem jedno veliko hvala. Bila je to generacija velikih igrača, osvajali smo sve kao mladići, neki su bili priključeni i A-reprezentaciji Jugoslavije – Viktor Jelenić, Predrag Zimonjić, Vasa Subotić, braća Udovičić, Milan Tadić… Bio je to lijep period života, bio sam mlad, uživao sam tada. I opet, jedno veliko hvala Nikoli i bilo bi mi drago da ga vidim", rekao je hrvatski izbornik.

Tucak je otkrio i kako je izgledao odlazak iz Crvene zvezde.

"Gledajte, nije tu bilo puno izbora i razmišljanja. Počelo je 'kuhati'. Ja sam Hrvat, rođen u Šibeniku, i naravno da u tom sukobu nisam imao što razmišljati – vratio sam se svojoj kući, roditeljima i svojoj zemlji. Nikada ne osuđujući nikoga, bez ijedne ružne riječi. Ja imam jednu jedinu domovinu, to je Hrvatska. Volim je kao sebe... Ako je to nacionalizam, voljeti svoje, onda sam nacionalist, volim svoju Hrvatsku. Ali šovinist nisam, nikada nisam mrzio nikoga...", zaključio je Tucak.

U intervjuu je još spomenuo kako smatra da je Dušan Mandić najbolji vaterpolist na svijetu, a otkrio je i priželjkuje li dvoboj sa Srbijom u finalu.

"Daj Bože da mi dođemo do finala, pa neka bude i tako. Ne razmišljam ni o Srbiji ni o bilo kome drugome, razmišljam o tome da mi prvo pokušamo ući u borbu za medalje. Pa evo, kažem – daj Bože da se to dogodi, pa neka pobijedi bolji", rekao je Tucak.

