Ivica Tucak nakon slavlja otkrio zabrinjavajuću vijest: 'Svaki dan donosi nove informacije'

Foto: Matija Habljak/pixsell

Što se tiče individualnih situacija u momčadi, Tucak je potvrdio da se pažljivo prati stanje igrača

17.1.2026.
22:31
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva u Beogradu uvjerljivom pobjedom protiv Rumunjske, rezultatom 17-9. Izbornik Ivica Tucak nakon susreta naglasio je da je momčad odradila zadatak onako kako je planirala, kontrolirajući rezultat od prve do posljednje minute.

"Mirno smo priveli utakmicu kraju, nismo im dopustili da se približe, a na kraju smo stvorili nedostižnu prednost. Još nas čeka ključni susret. Turska je doista iznenađenje, ali mi smo kvalitetniji, iako moramo zadržati fokus jer Italija će odlučiti tko ide u polufinale", izjavio je Tucak za HRT.

Što se tiče individualnih situacija u momčadi, Tucak je potvrdio da se pažljivo prati stanje igrača: "Vidjet ćemo s Fatovićem, svaki dan donosi nove informacije. Harkov ima led na ruci, ali sve će biti u redu."

U samoj utakmici Hrvatska je rano pokazala svoju dominaciju. Iako je u drugoj četvrtini došlo do kraćeg zastoja u napadu, momčad se brzo konsolidirala i nametnula ritam koji Rumunji nisu mogli pratiti. Tucak je priznao da su promašili nekoliko prilika, uključujući i peterac, ali je istaknuo da je ukupna izvedba u napadu bila bolja nego u prethodnim utakmicama.

"Psihološki će sljedeći susret s Turskom biti zahtjevan jer oni nemaju što izgubiti. Ipak, mi smo apsolutni favoriti i moramo odigrati disciplinirano," dodao je izbornik.

Hrvatsku su predvodili Konstantin Harkov s pet i Marko Žuvela s četiri gola, dok su u redovima Rumunjske najefikasniji bili Andrei Neamtu s četiri i Francesco Iudean s tri pogotka.

Ova pobjeda potvrđuje kontinuitet dobre igre Hrvatske u obrani, dok napad još ima prostora za napredak, a fokus cijele momčadi sada je na ključnom dvoboju protiv Italije koji će odlučiti polufinaliste Europskog prvenstva.

komentara
