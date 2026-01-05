Izbornik objavio konačan popis za Europsko prvenstvo: 'Razmišljao sam do posljednjeg trenutka'

Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, odredio je na pripremama u Budvi petnaest igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu koje počinje 10. siječnja.

U odnosu na popis od 19 igrača u posljednjem su odabiru otpali vratar Toni Popadić, branič Mislav Ćurković i dvojica vanjskih igrača Vlaho Pavlić i Ante Jerković.

Na Europskom prvenstvu će Hrvatsku predstavljati Marko Bijač i Ivan Marcelić (vratari), Luka Lončar i Josip Vrlić (centri), Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela i Filip Kržić (braniči) te Loren Fatović, Luka Bukić, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Harkov, Andrija Bašić i Zvonimir Butić (napadači).

„Do doslovno posljednjeg trenutka, do ponedjeljka ujutro, zajedno sam sa svojim pomoćnicima raspravljao i razmišljao. Donijeli smo na kraju odluku za koju smo uvjereni da je najbolja“ rekao je pri objavi momčadi izbornik Ivica Tucak.

„Zahvaljujem se i Popadiću koji je dugo već u reprezentaciji, a posebno želim istaknuti ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali velik obol pripremama i širom sebi otvorili vrata reprezentacije u budićnosti i do zadnjeg trenutka su bili gotovo pa ravnopravno u konkurenciji za nastup na prvenstvu“, dodao je Tucak.

Na Europskom prvenstvu Hrvatska se nalazi u skupini B, a suparnici su Slovenija 11. siječnja, Gruzija 13. siječnja i Grčka 15. siječnja.

