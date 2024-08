Hrvatski vaterpolisti, predvođeni trofejnim izbornikom Ivicom Tuckom i njegovim stručnim stožerom, analizirali su sve pogreške protiv Italije. Svaka utakmica nosi svoje, pa tako i današnji sraz protiv Rumunjske od 19.30 na Olimpijskim igrama u Parizu.

Igra se 3. kolo skupine A, a aktualni svjetski prvaci i europski doprvaci, europski prvaci s EP-a iz 2022. u Splitu, traže nastavak svog puta. Jer, plan je jasan.

U svakoj utakmici pristupiti maksimalno ozbiljno i dati sve od sebe, pa kud ih to odvede.

U jednom od prijašnjih intervjua s Ivicom Tuckom, izbornik nam je rekao kako njegovi igrači i on kao izbornik, zajedno sa svojim ljudima, žele dati sve od sebe kako bi zadovoljili sebe, a onda i rezultat.

Izbornik sanja olimpijsko zlato, jer mu još jedino to nedostaje u kolekciji uspjeha koja je grandiozna. Sanja, ali ne postavlja pred svoje igrače kao cilj. Želja je medalja, to je cilj. San je zlato, a realnost mukotrpna borba u bazenu uopće i samo do borbe za medalju. Igrači i Tucak gledaju utakmicu po utakmicu, idu iz utakmice u utakmicu, tako plove kroz turnir.

Igrači nisu zadovoljni svojim izdanjem u prošloj utakmici i sad žele ispraviti stvar i vratiti priču na ispravni kolosjek. Poraz nije dramatičan, niti malo katastrofa, ali ipak boli i smeta. I radi dodatni stres...

Kako izborniku zdravlje, podnosi li srce sve napore?

"Ma dobro je sve, hvala Bogu, podnosi srce sve, mlad sam ja još i izdržat će moje srce sve, samo da mi ostvarimo cilj", kazat će Ivica Tucak kojeg smo upitali bi li nešto mijenjao, dan poslije kad su mu neke stvari bolje legle i kad je sagledao kompletnu sliku protiv Italije?

"Naravno da bi sad iz ove situacije mijenjao, mijenjao bi to da smo pobijedili, a ne izgubili", u šali nam je kazao Ivica Tucak.

"Gledajte, nije tragedija nikakva što smo izgubili od Italije. Turnir je dug, ima puno dobrih reprezentacija i takve su stvari normalne. Nitko ne očekuje da će bilo koja reprezentacija na Olimpijskim igrama doći do zlata bez poraza. Nema panike, znamo naš plan i slijedimo ga", dodaje izbornik hrvatskih vaterpolista, koji žele na turniru osvojiti medalju.

"Izanalizirali smo dobro utakmicu, sve smo isprezentirali igračima, pokazali greške koje smo radili. Dogodile su se neke krizne situacije koje smo platili glavom, nakon što smo bili bolji suparnik. Analiziramo, radimo, popravljamo, unaprijeđujemo, mi smo na Olimpijskim igrama. Analizirali smo svaki detalj, odradili i video s igračima. Italija je, generalno, bila bolji suparnik u toj utakmici i ponavljam - nikakva panika."

Nitko ovdje nije došao šetati se kroz turnir, nit će se itko prošetati Olimpijskim igrama bez poraza, tvrdi Ivica Tucak. Rumunjska nije razina Italije, ali niti jedna momčad nije lagana.

"Zgodna, ne zgodna, Rumunjska je jedna u nizu reprezentacija koja sigurno neće biti lagan suparnik. Ne podcjenjujući ikog, Hrvatska je u vaterpolu bolja reprezentacija, ali to moramo pokazati u bazenu. Po kvaliteti u svim segmentima smo bolji, ali Rumunjska, ako joj se dozvoli, zna biti jako nezgodna i dovesti vas u probleme", zaključio je Ivica Tucak.

