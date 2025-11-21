FREEMAIL
STIGLA SPORTSKA PRAVDA /

Hrvatski hrvač četiri godine nakon natjecanja dobio medalju s Olimpijskih igara

Hrvatski hrvač četiri godine nakon natjecanja dobio medalju s Olimpijskih igara
Foto: Igor Kralj/pixsell

Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju, ali njegov protivnik je diskvalificiran zbog kršenja antidopinških pravila

21.11.2025.
21:29
Hina
Igor Kralj/pixsell
Hrvatski hrvač Ivan Huklek postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju više od četiri godine nakon održavanja nakon što je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) u petak odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila, objavila je Međunarodna agencija za testiranje (ITA).

Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac gruzijskog porijekla u svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije održavanja OI u Tokiju manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu.

Osim tog prekršaja prije samih Igara u Tokiju, Datunašvili je krivotvorio i razlog za propuštanje dopinške kontrole izvan natjecanja u siječnju 2022. godine.

Zbog svega toga je u rujnu prošle godine CAS suspendirao Datunašvilija na pet godina te mu izbrisao sve rezultate od svibnja 2021. do travnja 2023., a OI u Tokiju su održane upravo u tom razdoblju.

Datunašvili se žalio na tu odluku, ali njegova je žalba odbijena pa Huklek postaje prvi hrvatski hrvač s olimpijskim odličjem od samostalnosti.

Broj hrvatskih medalja s OI u Tokiju tako je povećan s osam na devet i to po tri zlata, srebra i bronce. Zlata su osvojili veslačka braća Martin i Valent Sinković u dvojcu, teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić te tekvondašica Matea Jelić, srebra teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig, gimnastičar Tin Srbić na preči te jedriličar Tonči Stipanović u klasi laser, a bronce veslač Damir Martin u samcu, tekvondaš Toni Kanaet i hrvač Ivan Huklek.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Kovačević nastavio bojkotirati medije

 

