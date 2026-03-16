Objavljen kompletan lineup novog punk rock spektakla

Na prvom izdanju Polupanog Lončića nastupat će: Fraktura Mozga, Gužva u 16-ercu, ignor, Mašinko, OSA, Petar Punk, Six Pack i Socijalna Služba.

Bend Debeli Precjednik, koji je ranije bio najavljen, zbog privatne situacije jednog od članova benda staje sa svirkama na neodređeno vrijeme. Ipak, dobra vijest za fanove dolazi u obliku reizdanja njihovog kultnog albuma "Fist From East" iz 2003. godine, koji će od 25. travnja biti dostupan na vinilu. Istoga dana album će biti objavljen i na svim streaming servisima.

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija – od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana. Tijekom večeri, dvije pozornice Boogalooa ugostit će bendove koji su oblikovali domaću i regionalnu punk rock scenu, ali i one koji je i dalje guraju naprijed novom energijom, stavom i glasnim refrenima. Izvođači koji nastupaju jasno daju do znanja u kojem se smjeru događaj kreće. Riječ je o bendovima čije su pjesme godinama bile soundtrack tuluma, prosvjeda, dugih vožnji i znojem natopljenih koncerata.

Ulaznice za Polupani Lončić dostupne su u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio.