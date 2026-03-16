'Znači… k***ina!' Rijeka pokazala da itekako zna prihvatiti poraz u derbiju

Nogometni klub Rijeka doživio je bolan poraz na domaćem terenu od rivala iz Istre, no umjesto klasične objave s rezultatom, njihov tim za društvene mreže odlučio se na nesvakidašnji potez. Odmah nakon utakmice, na službenom TikTok profilu kluba osvanuo je video koji je u jednoj rečenici sažeo osjećaje svih navijača, izazvavši lavinu pozitivnih reakcija i smijeha unatoč lošem rezultatu.

'Znači... k***ina'

Video, objavljen uz jednostavan opis "Iskren osvrt na današnju utakmicu protiv Istre", prikazuje isječak iz jednog od najpoznatijih internetskih memeova u Hrvatskoj. Poznati Ričard izgovara sada već kultnu rečenicu: "Znači... k***ina." Ova vulgarna, ali brutalno iskrena fraza postala je sinonim za iskazivanje potpunog razočaranja i neuspjeha.

Upravo je tu emociju klub iskoristio kako bi opisao svoju izvedbu u derbiju, poznatom i kao "Derby della Učka". Naime, Rijeka je na stadionu Rujevica izgubila od NK Istre 1961 rezultatom 0:2, što je bio težak udarac za momčad i njezine navijače.

Navijači oduševljeni potezom

Reakcija publike bila je gotovo jednoglasno pozitivna. U kratkom roku, objava je prikupila više od četrdeset tisuća pregleda i preko četiri tisuće lajkova, uz stotine dijeljenja.

Komentari su bili ispunjeni smijehom i podrškom, a mnogi su pohvalili klub za autoironiju i originalnost. Poruke poput "A šta je tu je. Samo jako" i kratko, ali rječito "jbg", pokazale su da su navijači cijenili iskrenost i humor u trenutku zajedničkog razočaranja.

