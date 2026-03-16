LEGENDARNO /

'Znači… k***ina!' Rijeka pokazala da itekako zna prihvatiti poraz u derbiju

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Reakcija publike bila je gotovo jednoglasno pozitivna

16.3.2026.
11:22
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nogometni klub Rijeka doživio je bolan poraz na domaćem terenu od rivala iz Istre, no umjesto klasične objave s rezultatom, njihov tim za društvene mreže odlučio se na nesvakidašnji potez. Odmah nakon utakmice, na službenom TikTok profilu kluba osvanuo je video koji je u jednoj rečenici sažeo osjećaje svih navijača, izazvavši lavinu pozitivnih reakcija i smijeha unatoč lošem rezultatu.

'Znači... k***ina'

Video, objavljen uz jednostavan opis "Iskren osvrt na današnju utakmicu protiv Istre", prikazuje isječak iz jednog od najpoznatijih internetskih memeova u Hrvatskoj. Poznati Ričard izgovara sada već kultnu rečenicu: "Znači... k***ina." Ova vulgarna, ali brutalno iskrena fraza postala je sinonim za iskazivanje potpunog razočaranja i neuspjeha.

 

@hnkrijeka 🤦‍♂️ Iskren osvrt na današnju utakmicu protiv Istre 🔵⚪ #ZajednosmoRijeka #HNKRijeka ♬ original sound - HNK Rijeka

 

Upravo je tu emociju klub iskoristio kako bi opisao svoju izvedbu u derbiju, poznatom i kao "Derby della Učka". Naime, Rijeka je na stadionu Rujevica izgubila od NK Istre 1961 rezultatom 0:2, što je bio težak udarac za momčad i njezine navijače.

Navijači oduševljeni potezom

Reakcija publike bila je gotovo jednoglasno pozitivna. U kratkom roku, objava je prikupila više od četrdeset tisuća pregleda i preko četiri tisuće lajkova, uz stotine dijeljenja.

Komentari su bili ispunjeni smijehom i podrškom, a mnogi su pohvalili klub za autoironiju i originalnost. Poruke poput "A šta je tu je. Samo jako" i kratko, ali rječito "jbg", pokazale su da su navijači cijenili iskrenost i humor u trenutku zajedničkog razočaranja.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
