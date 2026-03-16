TEŠKA OZLJEDA

Ravnateljica Klaićeve bolnice otkrila stanje opečenog dječaka: 'U životnoj je opasnosti'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I dalje se ne znaju detalji kako je došlo do teških ozljeda zbog kojih su ga dovezli iz Bjelovara

16.3.2026.
11:16
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Lukunic/PIXSELL
Dijete koje je zaprimljeno u Kliniku za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) zbog opekotina i dalje je u životnoj opasnosti, potvrdila nam je to ravnateljica bolnice dr. Iva Hojsak. 

Podsjetimo, navodno je riječ o dječaku starom 16 godina iz okolice Bjelovara, a portal Bjelovar live objavio je da mu je opečeno 95 posto tijela te da je u Klaićevu bolnicu zaprimljen još u četvrtak iz Opće bolnice Bjelovar. Naveli su i da ima opekline trećeg stupnja. 

Ravnateljica bolnice za net.hr dala je detalje ozljeda

"U neposrednoj je životnoj opasnosti. Poduzimaju se sve mjere intenzivnog liječenja", rekla je. Navela je i da se ne zna mehanizam ozljeda.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti i što se točno dogodilo. 

OpekotinaKlaiceva BolnicaOzlijeđeno Dijete
