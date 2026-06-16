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Bravo, Marino! Bloudek u Ostravi do bronce i novog hrvatskog rekorda na 1000 metara

Bravo, Marino! Bloudek u Ostravi do bronce i novog hrvatskog rekorda na 1000 metara
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Foto: PressFocus/Sipa USA/Profimedia

Bloudek je ciljem prošao u vremenu 2:15.40 minuta što je za 1.62 sekunde bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda

16.6.2026.
20:50
Hina
PressFocus/Sipa USA/Profimedia
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Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu "Zlatna sprinterica" u Ostravi, a pritom je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini.

Bloudek je ciljem prošao u vremenu 2:15.40 minuta što je za 1.62 sekunde bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojega je postavio prije dvije godine.

Pobijedio je Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije od 2:15.13, dok je drugi ciljem prošao Nizozemac Samuel Chapple sa 2:15.20.

Hrvatski rekord pa bronca: Bloudek odličan na mitingu u Ostravi

Marino BloudekHrvatski RekordOstrava
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