Bravo, Marino! Bloudek u Ostravi do bronce i novog hrvatskog rekorda na 1000 metara

Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu "Zlatna sprinterica" u Ostravi, a pritom je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini.

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Bloudek je ciljem prošao u vremenu 2:15.40 minuta što je za 1.62 sekunde bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojega je postavio prije dvije godine.

Pobijedio je Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije od 2:15.13, dok je drugi ciljem prošao Nizozemac Samuel Chapple sa 2:15.20.

Hrvatski rekord pa bronca: Bloudek odličan na mitingu u Ostravi