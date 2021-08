Hrvatske odbojkašice ubilježile su i drugu pobjedu na Europskom prvenstvu svladavši u Zadru u skupini C Bjelorusiju s 3:0 (25-19, 25-23, 25-15).

U iznimno važnoj utakmici za obje ekipe, Hrvatska s dvije pobjede u skupini C već polako trasira put u drugi krug natjecanja.

Bio je to susret starih poznanica iz Europske lige, iz Zlatne skupine, gdje je Hrvatska ove godine već slavila dva puta, sa 3-2 i 3-0. Bjelorusija gaji rusku školu odbojke, sa visokim igračicama koje napadaju preko krajeva mreže, Hrvatska pak igra puno brže i modernije.

Prvi set vrlo izjednačen, kao da su ekipe jedna drugoj tražile slabe strane. Hrvatska je taj prvi period igre dobila s 25-19, zahvaljujući 4 poena blokom, dok suparnice tu nisu osvojile niti poena, te boljem prijemu servisa koji im je omogućio raznovrsniji napad, pogotovo preko sredine terena.

Fabris presudila Bjeloruskinjama

Drugi set otvorile su Hrvatice s 3-1, no propustile su već zarana otići na osjetniju prednost, prvenstveno svojim neforsiranim pogreškama, kojih su na kraju sakupile 9 do kraja drugog seta. Bjelorusija je pojačala blok, napravila tu pet poena, pa je sve rezultiralo tijesnom i stresnom završnicom koja je na kraju sa servisom kapetanice Samante Fabris otišla na stranu Hrvatica s 25:23.

Samanta je nakon utakmice rekla:

“Sretne smo zbog osvojena tri boda. Druga naša utakmica, druga pobjeda. Koncentriramo se iz dana u dan kako bismo probale odraditi maksimalno te da svaki dan rastemo iz utakmice u utakmicu. U drugom setu smo im dale malo više prostora da se približe. Još uvijek imamo nekih oscilacija, no radimo na tome da imamo što bolji kontinuite", kazala je Fabris.

Baš je taj njezin as poen na kraju drugog seta Hrvaticama dao krila, a Bjeloruskinje potpuno izbacio iz takta. Jer, otvorila je Hrvatska treći set s nevjerojatnih 8-0, pa nisu pomogla niti dva time-outa bjeloruskog izbornika. Igra im se potpuno raspala pa su hrvatske odbojkašice susret mirno privele kraju dobivši taj set s 25-15 za konačnih 3-0.

Slijede Slovakinje

“Zadovoljna sam današnjom utakmicom. I danas i u četvrtak odigrale smo odlične utakmice, pogotovo danas kada smo bile dosta stabilnije i u bloku i u obrani. Također smo manje i griješile. U drugom setu napravile smo greške na temelju kojih su nam se Bjeloruskinje približile, no iskoristile smo priliku za pobjedom te u trećem setu iskoristile njihov pad koncentracije i naposljetku pobijedile. Sutra nas čeka Slovačka te sada idemo u hotel na večeru i analizu sljedećeg protivnika. Nema odmora, idemo raditi te se nadamo da će i sutrašnja utakmica završiti jednako dobro kao i danas.”, zaključila je na kraju Božana Butigan, a izbornik reprezentacije Daniele Santarelli istaknuo:

“Jako čudan meč. Imali smo dobrih trenutaka, ali i dosta neforsiranih pogrešaka. S ekipom Bjelorusije igrali smo i početkom ljeta, no svakako mi imamo kapacitet i mogućnost za još boljom igrom. U zadnjem setu imali smo tri velike pogreške koje ne možemo tolerirati ukoliko želimo igrati protiv najjačih ekipa u Europi. Sretan sam zbog pobjede, no nisam sretan s razinom naše igre. Znam svoje igračice te znam razinu igre koju možemo pokazati. Sutra nas očekuje još jedan jako važan meč protiv Slovačke. Nadam se da ćemo nastaviti s pobjedama jer nam je to od velikog značaja.”

Hrvatice u nedjelju igraju sa Slovakinjama.