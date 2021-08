Izbornik hrvatske mlade U-19 reprezentacije Josip "Joe" Šimunić nakon dugog je vremena dao intervju. Dotaknuo se legendarni Vatreni mnogih tema, od mlade reprezentacije pa sve do situacija s Antom Rebićem i Bornom Sosom.

Dotaknuo se i poteza zbog kojeg je ušao u legendu. Da, riječ je o onom startu na Sulejmaniju na Marakani. Kako su to srpski komentatori rekli, najgorem startu na Marakani godinama unazad.

Šimunić danas tvrdi da nije bilo drugog načina da zaustavi tu akciju, a priznaje i da je njegova greška što nije bio dovoljno blizu igraču pa je morao tako grubo startati.

"To je bio start najobičniji koji sam morao napraviti. Što se mora, nije teško. Pogriješio sam jer sam bio previše iza igrača", rekao je Šimunić za RTL.

O Sosi i Rebiću

Progovorio je i o Sosi i Rebiću.

"Ja sam veliki protivnik toga da se ima više mogućnosti igranja za različite reprezentacije, treba igrati za reprezentaciju za koju osjeća da treba. Drago mi je da igra za Hrvatsku i da je tu s nama", rekao je Šimunić pa se osvrnuo na prepirku izbornika Dalića i Ante Rebića.

"Meni osobno to nije normalno, evo kako bi se to trebalo riješiti. Mislim da je najnormalnije nazvati izbornika ili da se to riješi u četiri oka, daleko od javnosti", kaže Šimunić.