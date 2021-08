Izbornik hrvatske mlade U-19 reprezentacije Josip "Joe" Šimunić nakon dugog je vremena dao intervju. Dotaknuo se legendarni Vatreni mnogih tema, od mlade reprezentacije pa sve do situacija s Antom Rebićem i Bornom Sosom.

"Mislim da je naša mlada reprezentacija u prvih 10-15 posto države u Europi po talentu. Uvijek uspijemo proizvesti igrače. Zašto sam uzeo Kranjčara? Bio je velik igrač, ima veliko znanje, kao čovjek je iskren i to je meni kako bitno. On može samo nama pomoći, meni i svim momcima", rekao je Šimunić u razgovoru za RTL.

Nogometni teren kao mjerilo

Progovorio je i o Sosi i Rebiću.

"Ja sam veliki protivnik toga da se ima više mogućnosti igranja za različite reprezentacije, treba igrati za reprezentaciju za koju osjeća da treba. Drago mi je da igra za Hrvatsku i da je tu s nama", rekao je Šimunić pa se osvrnuo na prepirku izbornika Dalića i Ante Rebića.

"Meni osobno to nije normalno, evo kako bi se to trebalo riješiti. Mislim da je najnormalnije nazvati izbornika ili da se to riješi u četiri oka, daleko od javnosti", kaže Šimunić.

Šimunić je rekao da nije loše da se nekim reprezentativcima uskratio poziv za ovaj mini-ciklus.

"Jedino mjerilo mora biti nogometni teren", zaključio je Šimunić.