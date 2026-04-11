Barakude razbile Amerikance: Hrvatska na korak do velike završnice!

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susretu je 2. kola razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju svladala SAD sa 18-12 (4-2, 4-3, 7-3, 3-4).

Marko Žuvela s pet i Tin Brubnjak s tri gola predvodili su Hrvatsku, dok je Maxwell Irvig zabio četiri za SAD.

Bila je to druga pobjeda Hrvatske protiv SAD-a ovoga tjedna, u ponedjeljak je bilo 16-7. Hrvatska je opet imala kontrolu utakmice od samog početka, a utakmica je "prelomljena" u trećoj četvrtini u kojoj su izabranici Ivice Tucka zabili sedam golova.

Hrvatska je prva na ljestvici sa šest bodova, druge SAD imaju tri, dok su Srbija i Nizozemska, koje će svoj susret 2. kola igrati kasnije u suboti, bez bodova.

U zadnjem kolu, u nedjelju Hrvatska će igrati protiv Srbije.

Samo će pobjednik ove skupine izboriti nastup na završnici Svjetskog kupa koja će se igrati u srpnju u Sydneyu.

