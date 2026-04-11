Barakude razbile Amerikance: Hrvatska na korak do velike završnice!

Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Marko Žuvela s pet i Tin Brubnjak s tri gola predvodili su Hrvatsku, dok je Maxwell Irvig zabio četiri za SAD.

11.4.2026.
16:03
Hina
 Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susretu je 2. kola razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju svladala SAD sa 18-12 (4-2, 4-3, 7-3, 3-4).

Bila je to druga pobjeda Hrvatske protiv SAD-a ovoga tjedna, u ponedjeljak je bilo 16-7. Hrvatska je opet imala kontrolu utakmice od samog početka, a utakmica je "prelomljena" u trećoj četvrtini u kojoj su izabranici Ivice Tucka zabili sedam golova.

Hrvatska je prva na ljestvici sa šest bodova, druge SAD imaju tri, dok su Srbija i Nizozemska, koje će svoj susret 2. kola igrati kasnije u suboti, bez bodova.

U zadnjem kolu, u nedjelju Hrvatska će igrati protiv Srbije.

Samo će pobjednik ove skupine izboriti nastup na završnici Svjetskog kupa koja će se igrati u srpnju u Sydneyu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
