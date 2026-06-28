Hrvatska ostala bez svjetske medalje nakon prave drame: Bronca izmakla u raspucavanju

Na zagrebačkom Jarunu u nedjelju je završeno 12. Svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku za seniore i seniorke, na kojem su hrvatski reprezentativci osvojili četvrto mjesto, a reprezentativke osmo, a novi prvaci su rukometaši Njemačke i rukometašice Argentine.

Hrvatski rukometaši su u dramatičnom dvoboju za broncu poraženi u raspucavanju od Argentinaca, nakon što su osvojili prvo set sa 17-6, a drugi izgubili sa 16-18. U raspucavanju je bilo 9-8 za Argentince.

Rukometašice su u utakmici za sedmo mjesto u dva seta poražene od Nizozemske. Po prvi put su do naslova svjetskih prvakinja došle Argentinke. One su u finalu pobijedile reprezentaciju Danske u raspucavanju (6-2), nakon što su osvojile prvi set (20-14), a izgubile drugi (14-27).

U meču za brončanu medalju Španjolke su sa 2-0 u setovima nadigrale Brazilke.

U muškom finalu Nijemci su s 2-0 u setovima bili bolji od peterostrukih svjetskih prvaka Brazilaca i tako su aktualni europski prvaci po prvi put osvojili svjetsko zlato.