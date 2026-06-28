FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
za dlaku /

Hrvatska ostala bez svjetske medalje nakon prave drame: Bronca izmakla u raspucavanju

Hrvatska ostala bez svjetske medalje nakon prave drame: Bronca izmakla u raspucavanju
×
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Rukometašice su u utakmici za sedmo mjesto u dva seta poražene od Nizozemske.

28.6.2026.
21:31
Hina
Marko Seper/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Na zagrebačkom Jarunu u nedjelju je završeno 12. Svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku za seniore i seniorke, na kojem su hrvatski reprezentativci osvojili četvrto mjesto, a reprezentativke osmo, a novi prvaci su rukometaši Njemačke i rukometašice Argentine. 

Hrvatski rukometaši su u dramatičnom dvoboju za broncu poraženi u raspucavanju od Argentinaca, nakon što su osvojili prvo set sa 17-6, a drugi izgubili sa 16-18. U raspucavanju je bilo 9-8 za Argentince.

Rukometašice su u utakmici za sedmo mjesto u dva seta poražene od Nizozemske. Po prvi put su do naslova svjetskih prvakinja došle Argentinke. One su u finalu pobijedile reprezentaciju Danske u raspucavanju (6-2), nakon što su osvojile prvi set (20-14), a izgubile drugi (14-27).

U meču za brončanu medalju Španjolke su sa 2-0 u setovima nadigrale Brazilke.

U muškom finalu Nijemci su s 2-0 u setovima bili bolji od peterostrukih svjetskih prvaka Brazilaca i tako su aktualni europski prvaci po prvi put osvojili svjetsko zlato.

Svjetsko Prvenstvo U RukometuRukomet Na PijeskuJarun
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike