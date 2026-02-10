Hrvat pod kanadskom zastavom juri 150 km/h na Olimpijskim igrama

Ime Josipa Brusića jedno je od onih koje će sportska javnost tek upoznati na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ali riječ je o priči koja već sada privlači veliku pozornost. Brusić će nastupiti u skeletonu, jednom od najopasnijih i najatraktivnijih zimskih sportova, u kojem se niz ledenu stazu juri brzinama i do 150 kilometara na sat glavom naprijed.

Skeleton na prvi pogled podsjeća na sanjkanje, no razlike su ključne. Natjecatelji leže potrbuške na malim sanjkama, s glavom ispred tijela, što ovaj sport čini iznimno zahtjevnim, ali i spektakularnim za gledatelje. U Milanu i Cortini gledat ćemo mušku i žensku konkurenciju te mješovite timove, a upravo su započeli i službeni treninzi na kojima se sportaši upoznaju sa stazom.

Među njima se istaknuo i Josip Brusić, koji se natječe pod zastavom Kanade, iako je porijeklom iz Hrvatske. Rođen je 2002. godine u Rijeci, no njegov životni put vrlo rano ga je odveo preko Atlantika. S obitelji se preselio u Kanadu kao dvanaestogodišnjak, najprije u Lloydminster, a potom u Calgary, grad koji je jedno od svjetskih središta zimskih sportova.

U Hrvatskoj, ali i u ranim kanadskim godinama, bavio se nogometom i atletikom, posebno sprintom na 100 i 200 metara.

Upravo je ta eksplozivnost privukla pažnju atletskog trenera Jasona Lindsayja u Calgaryju, koji mu je predložio da se okuša u bobu ili skeletonu, sportovima u kojima je snažan start ključan. Brusić je odabrao skeleton i pokazalo se da nije pogriješio. U uvjetima koje Kanada nudi za ledene sportove imao je idealne mogućnosti za razvoj, a naporan rad doveo ga je među 25 najboljih skeletonaca svijeta i do olimpijske norme.

Skeleton, poput sanjkanja, sastoji se od četiri službene vožnje u borbi za medalje. Prve dvije vožnje na rasporedu su 12. veljače, dok će se preostale dvije voziti 13. veljače, kada ćemo doznati i osvajače olimpijskih odličja.

