FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Glavom naprijed /

Hrvat pod kanadskom zastavom juri 150 km/h na Olimpijskim igrama

Hrvat pod kanadskom zastavom juri 150 km/h na Olimpijskim igrama
×
Foto: Andrew Milligan, Pa Images/alamy/profimedia

U Hrvatskoj, ali i u ranim kanadskim godinama, bavio se nogometom i atletikom, posebno sprintom na 100 i 200 metara.

10.2.2026.
8:41
Sportski.net
Andrew Milligan, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ime Josipa Brusića jedno je od onih koje će sportska javnost tek upoznati na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ali riječ je o priči koja već sada privlači veliku pozornost. Brusić će nastupiti u skeletonu, jednom od najopasnijih i najatraktivnijih zimskih sportova, u kojem se niz ledenu stazu juri brzinama i do 150 kilometara na sat glavom naprijed.

Skeleton na prvi pogled podsjeća na sanjkanje, no razlike su ključne. Natjecatelji leže potrbuške na malim sanjkama, s glavom ispred tijela, što ovaj sport čini iznimno zahtjevnim, ali i spektakularnim za gledatelje. U Milanu i Cortini gledat ćemo mušku i žensku konkurenciju te mješovite timove, a upravo su započeli i službeni treninzi na kojima se sportaši upoznaju sa stazom.

Među njima se istaknuo i Josip Brusić, koji se natječe pod zastavom Kanade, iako je porijeklom iz Hrvatske. Rođen je 2002. godine u Rijeci, no njegov životni put vrlo rano ga je odveo preko Atlantika. S obitelji se preselio u Kanadu kao dvanaestogodišnjak, najprije u Lloydminster, a potom u Calgary, grad koji je jedno od svjetskih središta zimskih sportova.

U Hrvatskoj, ali i u ranim kanadskim godinama, bavio se nogometom i atletikom, posebno sprintom na 100 i 200 metara.

Upravo je ta eksplozivnost privukla pažnju atletskog trenera Jasona Lindsayja u Calgaryju, koji mu je predložio da se okuša u bobu ili skeletonu, sportovima u kojima je snažan start ključan. Brusić je odabrao skeleton i pokazalo se da nije pogriješio. U uvjetima koje Kanada nudi za ledene sportove imao je idealne mogućnosti za razvoj, a naporan rad doveo ga je među 25 najboljih skeletonaca svijeta i do olimpijske norme.

Skeleton, poput sanjkanja, sastoji se od četiri službene vožnje u borbi za medalje. Prve dvije vožnje na rasporedu su 12. veljače, dok će se preostale dvije voziti 13. veljače, kada ćemo doznati i osvajače olimpijskih odličja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'

Zimske Olimpijske Igre 2026ZoiBobSpuštanjeVelika Brzina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx