ŠTETA /

Prvi nastup za Hrvatsku na ZOI-ju neslavno završio: Evo kako smo prošli

Prvi nastup za Hrvatsku na ZOI-ju neslavno završio: Evo kako smo prošli
Foto: Maxim Thore/bildbyrÄšn/shutterstock Editorial/profimedia

10.2.2026.
10:36
Sportski.net
Maxim Thore/bildbyrÄšn/shutterstock Editorial/profimedia
Prvi nastup Hrvatske na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nije dobro prošao. Naše predstavnice u skijaškom trčanju Ema Sobol (18) i Tena Hadžić (21) nažalost nisu uspjele biti među najboljih 30 i kvalificirati se za drugi krug natjecanja.

U disciplini u kojoj su se natjecale 89 natjecateljice, Hadžić je završila 66. s vremenom 4:12.88, dok se Sobol našla na 75. mjestu s vremenom 4:22.67.

Pobjednica kvalifikacijske utrke bila je Šveđanka Linn Svahn s vremenom 3:36.21. Druga je također bila predstavnica Švedske - Jonna Sundling (3:37.24), kao i treća Johanna Hagström (3:38.85).

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja

Zimske Olimpijske Igre 2026
