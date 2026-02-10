Prvi nastup za Hrvatsku na ZOI-ju neslavno završio: Evo kako smo prošli

Prvi nastup Hrvatske na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nije dobro prošao. Naše predstavnice u skijaškom trčanju Ema Sobol (18) i Tena Hadžić (21) nažalost nisu uspjele biti među najboljih 30 i kvalificirati se za drugi krug natjecanja.

U disciplini u kojoj su se natjecale 89 natjecateljice, Hadžić je završila 66. s vremenom 4:12.88, dok se Sobol našla na 75. mjestu s vremenom 4:22.67.

Pobjednica kvalifikacijske utrke bila je Šveđanka Linn Svahn s vremenom 3:36.21. Druga je također bila predstavnica Švedske - Jonna Sundling (3:37.24), kao i treća Johanna Hagström (3:38.85).

