Veliki potres u Red Bullu: Omraženi savjetnik donio odluku koja mijenja strukturu momčadi

Nakon završetka sezone u Abu Dhabiju, kroz paddock je počela kružiti vijest koja je ubrzo postala glavna tema Formule 1. Dugogodišnji savjetnik Red Bulla, Helmut Marko, privodi kraju svoju eru u momčadi. Austrijanac, često nazivan najkontroverznijim čovjekom u garaži Red Bulla, odlazi s pozicije koju je obnašao više od dvadeset godina.

Marko je već u nedjelju navečer najavio da će o svojoj budućnosti “morati prespavati”, a ključni razgovori održani su u ponedjeljak zajedno s najvišim strukturama Red Bulla, uključujući sportskog CEO-a Olivera Mintzlaffa. Ishod sastanka jasan je – 82-godišnji Marko odlazi u mirovinu na kraju ove kalendarske godine.

Iako mu je ugovor bio produljen do 2026., taj mandat neće biti odrađen do kraja. Njegov stvarni utjecaj u momčadi godinama je nadilazio formalnu ulogu savjetnika. Često je bio most između momčadi, uprave i sasvim posebnog svijeta vozačkog programa Red Bulla.

Šef momčadi Laurent Mekies već je natuknuo da su promjene neizbježne. U svojim izjavama istaknuo je koliko je Marko doprinio stabilizaciji momčadi usred izazovne sezone, ali i dodao da Formula 1 “nikada nije statična” te da se organizacijske strukture moraju stalno prilagođavati.

Prema kuloarima u paddocku, austrijski vlasnički dio kompanije želi preuzeti čvršći nadzor nad F1 operacijama. Spekulira se i kako bi Mintzlaff mogao dobiti više ovlasti nad sportskim dijelom momčadi, a nedavni odlazak PR voditelja Paula Smitha dodatno je ubrzao kadrovske promjene

Marko je bio ključan arhitekt Red Bullova uspona. Od 2005. godine, kada je momčad preuzeta od Jaguara, postao je desna ruka pokojnog Dietricha Mateschitza. Vodio je juniorski program koji je iznjedrio brojne zvijezde, među njima Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena.

Posebice je značajna njegova odluka iz 2014., kada je Verstappenu, tada tinejdžeru, ponudio mjesto u Toro Rossu, unatoč tome što je Mercedes želio da najprije odradi sezonu u GP2. Ta odluka postavila je temelje za trostrukog svjetskog prvaka, a lojalnost između njih trajala je više od desetljeća. Verstappen je 2024. otvoreno stao uz Marka u sukobima unutar momčadi, posebno tijekom Hornerove krize.

Momčad ulazi u ključno razdoblje gdje 2026. donosi nova pravila, nove pogonske jedinice i potpuno novo natjecateljsko okruženje. Markov odlazak otvara prostor za novu strukturu, ali i pitanje tko će preuzeti njegovu moćnu pozadinsku ulogu koja je često odlučivala o vozačkim karijerama i smjeru razvoja momčadi.

