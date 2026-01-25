Hrvatski 'krvnici' na koljenima: Grčki vaterpolisti osvojili broncu na EP-u

Grčka muška vaterpolska reprezentacija osvojila je svoje prvo odličje na europskim prvenstvima u povijesti zahvaljujući 12-5 (4-1, 3-1, 3-2, 2-1) pobjedi protiv Italije u susretu za brončanu medalju na EP u Beogradu.

Stylianos Argyropoulos je s četiri gola predvodio Grčku, dok su Filippo Ferrero i Francesco Condemi zabili po dva puta za Italiju.

Od samog početka utakmice bilo je vidljivo kako je Grčka mnogo motiviranija za ovu utakmicu, dominirala je u svim segmentima igre te na kraju ostvarila uvjerljivu pobjedu.

Od 20.30 sati u finalu će igrati domaćin Srbija i Mađarska.

Hrvatska je EP u Beogradu okončala na šestom mjestu.

