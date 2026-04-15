Svjetsko Superbike prvenstvo stiže u 'Katedralu brzine', evo kada i gdje možete gledati spektakl

Karavana Superbike Svjetskog prvenstva ovog vikenda, od 17. do 19. travnja, stiže na jednu od najlegendarnijih staza u kalendaru. Kultni TT Circuit Assen u Nizozemskoj, poznat kao "Katedrala brzine", domaćin je treće runde sezone, a svu akciju u Hrvatskoj moži ćete pratiti putem platforme Voyo.

Bulegina dominacija i potraga za iskupljenjem

U centru pozornosti u Nizozemskoj bit će vozač Ducatija, Nicolò Bulega. On u Assen dolazi sa sjajnim nizom od šest pobjeda u prvih šest utrka sezone. U dominantnoj je formi, ali ga baš za Assen vežu bolne uspomene jer je prošle godine zbog dva tehnička kvara u utrkama ostao bez ključnih bodova, što ga je koštalo naslova prvaka.

Glavnu prijetnju predstavljat će mu momčadski kolega Iker Lecuona, drugi vozač u poretku, te Axel Bassani i debitant Miguel Oliveira, koji je na prošloj rundi u Portugalu osvojio tri postolja.

Povratak kralja Assena i raspored akcije

Superbike u Nizozemskoj obilježit će i povratak Jonathana Ree, šesterostrukog svjetskog prvaka koji ponovno mijenja ozlijeđenog Jakea Dixona u Hondi. Assen je staza na kojoj je Rea apsolutni rekorder s čak 17 pobjeda i na ovoj stazi bit će velika prijetnja svim vozačima, pa i najvećim favoritima.

Akcija na stazi počinje u petak, 17. travnja, slobodnim treninzima. Subota donosi prve utrke, a vrhunac je prva utrka klase WorldSBK u 15:30. Nedjeljni program nudi Superpole utrku u 11:10, dok je druga glavna utrka na rasporedu u 15:30.

Superbike gledajte na Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se dominacija Bulege u Superbikeu​