BIT ĆE NEZABORAVNO

Svjetsko Superbike prvenstvo stiže u 'Katedralu brzine', evo kada i gdje možete gledati spektakl

Svjetsko Superbike prvenstvo stiže u 'Katedralu brzine', evo kada i gdje možete gledati spektakl
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/imago sportfotodienst/Profimedia

Utrke Svjetskog Superbike prvenstva u Nizozemskoj voze se ovog vikenda, od 17. do 19. travnja

15.4.2026.
9:24
Sportski.net
Karavana Superbike Svjetskog prvenstva ovog vikenda, od 17. do 19. travnja, stiže na jednu od najlegendarnijih staza u kalendaru. Kultni TT Circuit Assen u Nizozemskoj, poznat kao "Katedrala brzine", domaćin je treće runde sezone, a svu akciju u Hrvatskoj moži ćete pratiti putem platforme Voyo.

Bulegina dominacija i potraga za iskupljenjem

U centru pozornosti u Nizozemskoj bit će vozač  Ducatija, Nicolò Bulega. On u Assen dolazi sa sjajnim nizom od šest pobjeda u prvih šest utrka sezone. U dominantnoj je formi, ali ga baš za Assen vežu bolne uspomene jer je prošle godine zbog dva tehnička kvara u utrkama ostao bez ključnih bodova, što ga je koštalo naslova prvaka. 

Glavnu prijetnju predstavljat će mu momčadski kolega Iker Lecuona, drugi vozač u poretku, te Axel Bassani i debitant Miguel Oliveira, koji je na prošloj rundi u Portugalu osvojio tri postolja.

Povratak kralja Assena i raspored akcije

Superbike u Nizozemskoj obilježit će i povratak Jonathana Ree, šesterostrukog svjetskog prvaka koji ponovno mijenja ozlijeđenog Jakea Dixona u Hondi. Assen je staza na kojoj je Rea apsolutni rekorder s čak 17 pobjeda i na ovoj stazi bit će velika prijetnja svim vozačima, pa i najvećim favoritima.

Akcija na stazi počinje u petak, 17. travnja, slobodnim treninzima. Subota donosi prve utrke, a vrhunac je prva utrka klase WorldSBK u 15:30. Nedjeljni program nudi Superpole utrku u 11:10, dok je druga glavna utrka na rasporedu u 15:30.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
