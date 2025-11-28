Veliki rezultat Filipa Zubčića! Pogledajte koliko je zaradio trećim mjestom u Copper Mountainu

Filip Zubčić ponovno je među najboljima. Hrvatski skijaš odradio je sjajnu vožnju u veleslalomu u američkom Copper Mountainu i završio na postolju, treći u poretku, uz odličan ritam u obje vožnje.

Slavio je Austrijanac Stefan Brennsteiner, dok je drugi završio Henrik Kristoffersen, koji je za vodećim zaostao 95 stotinki.

Ovim rezultatom Zubčić osvaja novih 14 tisuća švicarskih franaka te potvrđuje da ulazi u sezonu u dobroj formi u veleslalomu. Stabilan nastup, bez većih grešaka i s odličnim donjim dijelovima staze, donio mu je zasluženo mjesto među trojicom najbržih.

Nova utrka, nova nada! Zubčić je opet u igri za sam vrh Svjetskog kupa u veleslalomu.

