Veliki rezultat Filipa Zubčića! Pogledajte koliko je zaradio trećim mjestom u Copper Mountainu

Veliki rezultat Filipa Zubčića! Pogledajte koliko je zaradio trećim mjestom u Copper Mountainu
Foto: Sean M. Haffey/getty Images/profimedia

Zubčić je opet u igri za sam vrh Svjetskog kupa u veleslalomu

28.11.2025.
22:12
Sportski.net
Sean M. Haffey/getty Images/profimedia
Filip Zubčić ponovno je među najboljima. Hrvatski skijaš odradio je sjajnu vožnju u veleslalomu u američkom Copper Mountainu i završio na postolju, treći u poretku, uz odličan ritam u obje vožnje.

Slavio je Austrijanac Stefan Brennsteiner, dok je drugi završio Henrik Kristoffersen, koji je za vodećim zaostao 95 stotinki.

Ovim rezultatom Zubčić osvaja novih 14 tisuća švicarskih franaka te potvrđuje da ulazi u sezonu u dobroj formi u veleslalomu. Stabilan nastup, bez većih grešaka i s odličnim donjim dijelovima staze, donio mu je zasluženo mjesto među trojicom najbržih.

Sve o hrvatskim skijašima i skijašicama čitajte na portalu Net.hr!

Nova utrka, nova nada! Zubčić je opet u igri za sam vrh Svjetskog kupa u veleslalomu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić najavio pohod u veleslalomu: 'Jedva čekam pokazati što sam spremio u zadnjih sedam mjeseci'

Filip ZubčićZaradaFis SkijanjeVeleslalom
