Filip Zubčić
KULTNA GRAN RISA /

Filip traži povratak u formu na stazi koja mu odgovara: Evo kada kreće i gdje gledati

Filip traži povratak u formu na stazi koja mu odgovara: Evo kada kreće i gdje gledati
Foto: Jeff Pachoud/afp/profimedia

Veleslalom u nedjelju bit će peti ove sezone, a naš predstavnik bit će Filip Zubčić

20.12.2025.
20:01
Sportski.net
Jeff Pachoud/afp/profimedia
Nakon tri brze utrke u Val Gardeni, skijaši nastavljaju talijansku turneju u Alti Badiji. Kultna staza Gran Risa ugostit će veleslalom i slalom.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Veleslalom u nedjelju bit će peti ove sezone, a naš predstavnik bit će Filip Zubčić. Iza Filipa su dvije loše utrke u Beaver Creeku i Val d'isereu, a sada će se pokušati vratiti u formu na Gran Risi gdje Filip ima jedno postolje i dva četvrta mjesta. U nedjelju će Filip startati s brojem 11.

Foto: Screenshot/fis

Prva vožnja na rasporedu je u 10 sati, a druga u 13:30. Prijenos je na HRT 2. Prvu vožnju postavlja trener američke reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije.

Alta BadiaSkijanje Svjetski KupFilip ZubčićVeleslalom
