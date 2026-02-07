Sve na jednom mjestu! Evo kada nastupaju naši olimpijci

Jučer su ceremonijom službebi otvorene 25. zimske olimpijske igre. Ove godine se veliko natjecanje održava u Cortini/Milanu, a mi vam donosimo raspored kada nastupaju naši olimpijci.

Zimske olimpijske igre za Hrvatsku otvaraju Tena Hadžić i Ema Sobol. Njih dvije će se 10. veljaće natjecati u skijaškom trčanju, a ta disciplina zapoćeti će u 9 sati i 15 minuta. Istog dana će se natjecati i Marko Skender koji se kao i kolegice prije njega natječe u skijaškom trčanju, ali i Matija Legović i Krešimir Crnković koji se natjeću u biatlonu. Naša stijegonoša Valentina Aščić tog će se dana natjecati u disciplini brzo klizanje na kratkoj stazi, do 500 metara. Dan kasnije sa svojim natjecanjem započinje i Anika Kožica koja se natjeće u biatlonu.

U subotu, 14. veljaće, će se niz stazu spustiti i naši skijaši u muškoj kategoriji, dok će u nedelju isto učiniti i skijašice. Katarina Burić sa svojim natjecanjem započinje 20. veljaće kada će se zajedno s Valentinom Aščić natjecati u brzom klizanju na kratkoj stazi na distanci od 1500 metara. Zimske olimpijske igre se zatvaraju 22. veljaće ceremonijom u Verona Areni.

Potpuni raspored

Utorak, 10. veljače

Skijaško trčanje

Tena Hadžić i Ema Sobol: Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije – 9:15

Marko Skender: Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije – 9:55

Tena Hadžić i Ema Sobol (ako prođu kvalifikacije): Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale – 11:45

Marko Skender (ako prođe kvalifikacije): Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale – 12:15

Tena Hadžić i Ema Sobol (ako se kvalificiraju): Sprint klasičnim načinom, polufinale – 12:45

Marko Skender (ako se kvalificira): Sprint klasičnim načinom, polufinale –12:57

Tena Hadžić i Eme Sobola (ako se kvalificiraju): Sprint klasičnim načinom, finale – 13:09

Marko Skender (ako se kvalificira): Sprint klasičnim načinom, finale – 13:21

Brzo klizanje na kratkoj stazi

Valentina Aščić: Kvalifikacije na 500 m – 10:30

Biatlon

Krešimir Crnković, Matija Legović: Individualno 20 km – 13:30

Srijeda, 11. veljače

Biatlon

Anika Kožica: Individualno 15 km – 14:15

Četvrtak, 12. veljače

Skijaško trčanje

Tena Hadžić i Ema Sobol: Utrka na 10 km slobodnim načinom – 13:00

Brzo klizanje na kratkoj stazi

Valentina Aščić (ako se kvalificira): Četvrtfinale na 500 m – 20:!5

Valentina Aščić (ako se kvalificira): Polufinale na 500 m – 20:58

Valentina Aščić (ako se kvalificira) Finale B na 500 m – 21:26

Valentina Aščić (ako se kvalificira): Finale A na 500 m – 21:31

Petak, 13. veljače

Skijaško trčanje

Marko Skender: Utrka na 10 km slobodnim načinom – 12:00

Biatlon

Krešimir Crnković i Matija Legović: Sprint 10 km – 14:00

Subota, 14. veljače

Alpsko skijanje

Filip Zubčić: Veleslalom, 1. vožnja – 10:00

Filip Zubčić (ako se kvalificira): Veleslalom, 2. vožnja – 13:30

Biatlon

Anika Kožica Sprint 7,5 km – 14:00

Brzo klizanje na kratkoj stazi

Valentina Aščić: Kvalifikacije na 1000 m – 20:59

Valentina Aščić: Polufinale na 3000 m – 22:00

Nedjelja, 15. veljače

Alpsko skijanje

Zrinka Ljutić i Leona Popović: Veleslalom, 1. vožnja – 10:00

Zrinka Ljutić i Leona Popović (ako se kvalificiraju): Veleslalom, 2. vožnja – 13:30

Biatlon

Krešimir Crnković ili Matija Legović (ako se kvalificiraju) Dohvatna utrka 12,5 km – 11:15

Anika Kožice (ako se kvalificira): Dohvatna utrka 10 km – 14:45

Ponedjeljak, 16. veljače

Alpsko skijanje

Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš: Slalom, 1. vožnja – 10:00

Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš (ako se kvalificiraju): Slalom, 2. vožnja – 13:30

Brzo klizanje na kratkoj stazi

Valentina Aščić (ako se kvalificira): Četvrtfinale na 1000 m – 11:00

Valentina Aščić (ako se kvalificira) Polufinale na 1000 m – 11:55

Valentina Aščić (ako se kvalificira) Finale B na 1000 m – 12:36

Valentina Aščić (ako se kvalificira) Finale A na 1000 m – 12:42

Srijeda, 18. veljače

Alpsko skijanje

Zrinka Ljutić i Leona Popović Slalom, 1. vožnja – 10:00

Zrinka Ljutić i Leona Popović (ako se kvalificiraju), 2. vožnja – 13:30

Skijaško trčanje

Tena Hadžić i Ema Sobol: Ekipni sprint klasičnim načinom, finale – 11:45

Petak, 20. veljače

Biatlon

Krešimir Crnkovića i Matija Legović (ako se kvalificiraju): “Mass start” 15 km – 14:15

Brzo klizanje na kratkoj stazi

Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju): Četvrtfinale na 1500 m – 20:15

Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju): Polufinale na 1500 m – 21:00

Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju):: Finale B na 1500 m – 21:56

Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju):: Finale A na 1500 m – 22:03

Subota, 21. veljače

Skijaško trčanje

Marko Skender Utrka na 50 km klasičnim načinom – 11:00

Biatlon

Anika Kožica (ako se kvalificira): “Mass start” 12,5 km – 14:15

Nedjelja, 22. veljaće

Ceremonija zatvaranja – 20:00

