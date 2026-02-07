Sve na jednom mjestu! Evo kada nastupaju naši olimpijci
Zimske olimpijske igre za Hrvatsku otvaraju Tena Hadžić i Ema Sobol. Njih dvije će se 10. veljaće natjecati u skijaškom trčanju, a ta disciplina zapoćeti će u 9 sati i 15 minuta
Jučer su ceremonijom službebi otvorene 25. zimske olimpijske igre. Ove godine se veliko natjecanje održava u Cortini/Milanu, a mi vam donosimo raspored kada nastupaju naši olimpijci.
Zimske olimpijske igre za Hrvatsku otvaraju Tena Hadžić i Ema Sobol. Njih dvije će se 10. veljaće natjecati u skijaškom trčanju, a ta disciplina zapoćeti će u 9 sati i 15 minuta. Istog dana će se natjecati i Marko Skender koji se kao i kolegice prije njega natječe u skijaškom trčanju, ali i Matija Legović i Krešimir Crnković koji se natjeću u biatlonu. Naša stijegonoša Valentina Aščić tog će se dana natjecati u disciplini brzo klizanje na kratkoj stazi, do 500 metara. Dan kasnije sa svojim natjecanjem započinje i Anika Kožica koja se natjeće u biatlonu.
U subotu, 14. veljaće, će se niz stazu spustiti i naši skijaši u muškoj kategoriji, dok će u nedelju isto učiniti i skijašice. Katarina Burić sa svojim natjecanjem započinje 20. veljaće kada će se zajedno s Valentinom Aščić natjecati u brzom klizanju na kratkoj stazi na distanci od 1500 metara. Zimske olimpijske igre se zatvaraju 22. veljaće ceremonijom u Verona Areni.
Potpuni raspored
Utorak, 10. veljače
Skijaško trčanje
Tena Hadžić i Ema Sobol: Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije – 9:15
Marko Skender: Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije – 9:55
Tena Hadžić i Ema Sobol (ako prođu kvalifikacije): Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale – 11:45
Marko Skender (ako prođe kvalifikacije): Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale – 12:15
Tena Hadžić i Ema Sobol (ako se kvalificiraju): Sprint klasičnim načinom, polufinale – 12:45
Marko Skender (ako se kvalificira): Sprint klasičnim načinom, polufinale –12:57
Tena Hadžić i Eme Sobola (ako se kvalificiraju): Sprint klasičnim načinom, finale – 13:09
Marko Skender (ako se kvalificira): Sprint klasičnim načinom, finale – 13:21
Brzo klizanje na kratkoj stazi
Valentina Aščić: Kvalifikacije na 500 m – 10:30
Biatlon
Krešimir Crnković, Matija Legović: Individualno 20 km – 13:30
Srijeda, 11. veljače
Biatlon
Anika Kožica: Individualno 15 km – 14:15
Četvrtak, 12. veljače
Skijaško trčanje
Tena Hadžić i Ema Sobol: Utrka na 10 km slobodnim načinom – 13:00
Brzo klizanje na kratkoj stazi
Valentina Aščić (ako se kvalificira): Četvrtfinale na 500 m – 20:!5
Valentina Aščić (ako se kvalificira): Polufinale na 500 m – 20:58
Valentina Aščić (ako se kvalificira) Finale B na 500 m – 21:26
Valentina Aščić (ako se kvalificira): Finale A na 500 m – 21:31
Petak, 13. veljače
Skijaško trčanje
Marko Skender: Utrka na 10 km slobodnim načinom – 12:00
Biatlon
Krešimir Crnković i Matija Legović: Sprint 10 km – 14:00
Subota, 14. veljače
Alpsko skijanje
Filip Zubčić: Veleslalom, 1. vožnja – 10:00
Filip Zubčić (ako se kvalificira): Veleslalom, 2. vožnja – 13:30
Biatlon
Anika Kožica Sprint 7,5 km – 14:00
Brzo klizanje na kratkoj stazi
Valentina Aščić: Kvalifikacije na 1000 m – 20:59
Valentina Aščić: Polufinale na 3000 m – 22:00
Nedjelja, 15. veljače
Alpsko skijanje
Zrinka Ljutić i Leona Popović: Veleslalom, 1. vožnja – 10:00
Zrinka Ljutić i Leona Popović (ako se kvalificiraju): Veleslalom, 2. vožnja – 13:30
Biatlon
Krešimir Crnković ili Matija Legović (ako se kvalificiraju) Dohvatna utrka 12,5 km – 11:15
Anika Kožice (ako se kvalificira): Dohvatna utrka 10 km – 14:45
Ponedjeljak, 16. veljače
Alpsko skijanje
Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš: Slalom, 1. vožnja – 10:00
Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš (ako se kvalificiraju): Slalom, 2. vožnja – 13:30
Brzo klizanje na kratkoj stazi
Valentina Aščić (ako se kvalificira): Četvrtfinale na 1000 m – 11:00
Valentina Aščić (ako se kvalificira) Polufinale na 1000 m – 11:55
Valentina Aščić (ako se kvalificira) Finale B na 1000 m – 12:36
Valentina Aščić (ako se kvalificira) Finale A na 1000 m – 12:42
Srijeda, 18. veljače
Alpsko skijanje
Zrinka Ljutić i Leona Popović Slalom, 1. vožnja – 10:00
Zrinka Ljutić i Leona Popović (ako se kvalificiraju), 2. vožnja – 13:30
Skijaško trčanje
Tena Hadžić i Ema Sobol: Ekipni sprint klasičnim načinom, finale – 11:45
Petak, 20. veljače
Biatlon
Krešimir Crnkovića i Matija Legović (ako se kvalificiraju): “Mass start” 15 km – 14:15
Brzo klizanje na kratkoj stazi
Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju): Četvrtfinale na 1500 m – 20:15
Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju): Polufinale na 1500 m – 21:00
Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju):: Finale B na 1500 m – 21:56
Valentina Aščić i Katarina Burić (ako se kvalificiraju):: Finale A na 1500 m – 22:03
Subota, 21. veljače
Skijaško trčanje
Marko Skender Utrka na 50 km klasičnim načinom – 11:00
Biatlon
Anika Kožica (ako se kvalificira): “Mass start” 12,5 km – 14:15
Nedjelja, 22. veljaće
Ceremonija zatvaranja – 20:00
