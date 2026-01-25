Europsko prvenstvo u futsalu: Prvo kolo donijelo dramatične dvoboje i neizvjesne trenutke

Parketi u Latviji, Litvi i Sloveniji već su u uvodnim danima natjecanja ponudili sve ono zbog čega je futsal toliko nepredvidljiv – dramatične završnice, uvjerljive pobjede i jasnu potvrdu da na ovom turniru nema prostora za opuštanje. Prva kola donijela su uzbuđenja i nagovijestila dva tjedna borbe u kojima će nijanse odlučivati o sudbinama reprezentacija.

Hrvatska futsalska reprezentacija natjecanje je otvorila u Rigi, u skupini A, remijem protiv neugodne Francuske. U utakmici punoj preokreta i tenzija, izabranici Marinka Mavrovića došli su do boda rezultatom 2:2, a junak večeri bio je Duje Kustura. S dva pogotka preuzeo je glavnu ulogu i već na startu turnira istaknuo se kao jedan od najučinkovitijih igrača.

Iako bod protiv Francuza ima svoju težinu, situaciju u skupini dodatno je zakomplicirala uvjerljiva pobjeda domaćina Latvije. Pred ispunjenom Arenom Riga Latvijci su s 4:0 nadigrali Gruziju i jasno dali do znanja da ne namjeravaju biti samo sudionici. Nakon prvog kola Latvija je vodeća s tri boda, dok Hrvatska i Francuska dijele drugo mjesto.

Za hrvatsku reprezentaciju ključan trenutak dolazi već u sljedećem kolu, kada je na rasporedu dvoboj protiv Gruzije. Pobjeda je praktički imperativ želi li Hrvatska mirnije dočekati završni obračun skupine protiv domaćina.

Najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva dogodilo se u skupini B, koja se igra u litvanskom Kaunasu. Apsolutni debitant na europskim prvenstvima, reprezentacija Armenije, šokirala je favoriziranu Ukrajinu i slavila rezultatom 2:1.U drugoj utakmici ove skupine, domaćin Litva je u napetoj završnici uspio izvući bod protiv Češke odigravši 3:3. Time je Armenija zasjela na čelo skupine s tri boda, dok Litva i Češka imaju po bod. Ukrajina, jedan od favorita iz sjene, neočekivano je na začelju bez bodova i pod velikim pritiskom uoči nastavka natjecanja.

Dok se u Rigi i Kaunasu već osjetila europska futsal groznica, turniru se i naknadno pridružio i treći domaćin – Slovenija. Dvorana Stožice u Ljubljani, koja će kasnije ugostiti i cijelu nokaut fazu, otvara svoja vrata utakmicama skupine C. Večernji termin donio je pravi spektakl gdje je domaćin izgubio od favorizirane Španjolske 4-1 dok je u ranijem terminu Belgija slavila Bjelorusiju 4-0.

Jučer je počelo natjecanje i u skupini D, a odmah nas je čekao klasik europskog futsala. Branitelji naslova iz Portugala krenuli su pobjedom protiv Italije, preokrenuvši utakmicu i u deset minuta zabivši četiri pogotka za konačnih 6:2. U istoj skupini Mađarska je slavila protiv Poljske rezultatom 4:2.

Bez Rusije i Kazahstana, koji ovoga puta nisu dio turnira, put prema završnici djeluje otvorenije nego ikad. No, jedno je sigurno – Euro se tek zahuktava, a sve upućuje na to da nas do velikog finala, zakazanog za 7. veljače u Ljubljani, čeka još mnogo futsalskih noći koje će se pamtiti.

