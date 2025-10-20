Igračica pikada povukla se s jakog turnira, sve zbog transrodne osobe

Igračica pikada Deta Hedman povukla se s turnira PDC Women’s Series nakon što se je u ždrijebu izvučena s transrodnom igračicom Noom-Lynn van Leuven.

65-godišnja Hedman trebala je igrati protiv Van Leuven u četvrtfinalu u subotu. Ovo je drugi put da se povukla s turnira nakon što je izvučena protiv Van Leuven, što je prethodno učinila na prošlogodišnjem Denmark Openu. U to vrijeme je za Bild rekla: „Ne igram protiv muškarca u ženskom tijelu.“

Van Leuven, koja je rođena kao muškarac u Nizozemskoj, postala je prva Nizozemka koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo u pikadu prošle godine.

Jedna joj je organizacija zabranila natjecanje, PDC nije

Ranije ovog ljeta WDF je odlučio zabraniti transrodnim igračima sudjelovanje na svojim događajima. No, i dalje im je dopušteno natjecati se na PDC natjecanjima i nema naznaka da će se njihov stav promijeniti. Van Leuven dobila je pohvale od zvijezde pikada Michaela van Gerwena koji je kritike na njezin račun nazvao „srceparajućim“.

„To je jednostavno srceparajuće. Ona radi ono što radi i može igrati sjajan pikado", rekao je Van Gerwen, jedan od najboljih pikadista današnjice. Van Leuven je ranije ove godine prekinula igranje pikada zbog mentalnog zdravlja, tvrdeći da je primala prijetnje smrću i uvredljive poruke.

