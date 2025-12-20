Čitava Hrvatska i regija gledat će spektakl godine

Predposljednji vikend u godini donosi nam mnoštvo sportskih uzbuđenja. Od spektakularnog FNC 26 eventa, Hell Boxing Kingsa, Osijekove "nemoguće misije“ i utakmice "dvaju razočaranja“ u Premier ligi – za svakog ponešto.

Spektakl u Podgorici

Pripremite se u subotu za finalni spektakl godine u Podgorici, gdje ćemo 20. prosinca na otvaranju FNC-a 26 imati priliku gledati uzbudljiv susret između Miloša „Cobre“ Janičića i Alexa „Cowboya“ Oliveire u borbi na catchweightu do 73 kilograma. Janičić, borac iz Crne Gore s 18 profesionalnih pobjeda – svih prekidom – vraća se u FNC kavez nakon pobjede nad Markom Bojkovićem i dvaju novih slavlja u „dirty boxingu“, odlučan dokazati da njegova karijera tek uzima zamah. S druge strane, brazilski veteran Alex Oliveira, koji je svoju profesionalnu karijeru započeo 2011. godine, a četiri godine kasnije postao UFC borac, donosi bogato iskustvo iz oktogona. S 22 nastupa u UFC-u i borbama protiv imena kao što su Donald Cerrone, Mike Perry, Gilbert Burns i Kevin Holland, „Cowboy“ je spreman za još jednu borbu na visokoj razini. Iste večeri imat ćemo priliku gledati i borbu za titulu između branitelja naslova Miljana Zdravkovića i iskusnog Kanađanina Josha „Gentlemana“ Hilla. Novi FNC-ov spektakl gledajte na platformi VOYO od 18.30.

Show u Budimpešti

Hell Boxing Kings se vraća u Budimpeštu, gdje će se okupiti vrhunski borci, atraktivna produkcija i strastvena publika. Ovaj spektakl okuplja jaka imena europskog i svjetskog boksa, a posebnu težinu imaju nastupi mađarskih zvijezda koje pred svojom publikom žele potvrditi status i upisati nove pobjede u karton. Nezaboravna večer donosi epski susret između mađarskog boksačkog prvaka Zsolta Erdeija i slovačke MMA zvijezde Attile Végha, kao i profesionalni debi poznatog Bencea Istenesa protiv Nebojše Glišića. Uz glavne borbe, očekuju vas i mečevi obrane naslova neporaženog Balázsa Bacskaija, kao i okršaj Gábora Borárosa protiv Attile Koncza te revanš između Dimitrova i Kilitija. Napete borbe uživo ne propusti u subotu, 20.12., ekskluzivno na VOYO od 17.40.

Prilika za smanjenje sramote

Zanimljivo će biti i u nogometu, gdje Liverpool igra protiv Tottenhama u „dvoboju razočaranja“. Obje momčadi su krenule u sezonu puno gore od očekivanog, a to se posebno odnosi na momčad s Merseysidea. Branitelj naslova je ove sezone potrošio gotovo 500 milijuna eura, no trenutno su u velikoj krizi te se nalaze tek na šestom mjestu. Ako Redsi dobiju, to će im biti prvi put nakon 10. kola da će biti među prva četiri tima u engleskom prvenstvu – poziciji koja vodi u Ligu prvaka. Danas također igraju i Everton i Arsenal u dvoboju koji se može prozvati i utakmicom Mikela Artete, budući da je Španjolac na klupi Arsenala ostavio dubok trag i u plavima iz Liverpoola, kao i Newcastle i Chelsea – dvoboj koji otvara 17. kolo. Snage će također odmjeriti Bournemouth i Burnley, Brighton i senzacija ovogodišnjeg prvenstva Sunderland, Manchester City i West Ham, Wolves i Brentford te Leeds i Crystal Palace. Dan kasnije, u nedjelju snage će odmjeriti dva bivša prvaka engleske - Manchester United i Aston Villa. Aston Villa je u velikom nizu od devet pobjeda zaredom te bi se pobjedom potencijalno mogla bodovno izjednačiti s prvim Arsenalom (ako i Arsenal i Manchester City izgube). Villa će za susret protiv „Crvenih vragova“ biti oslabljena neigranjem Paua Torresa, dok će United biti bez pola prve momčadi, budući da su Mazraoui, Diallo i Mbeumo na Afričkom kupu nacija. Neće biti ni Casemira, koji je „pokupio“ suspenziju zbog akumulacije žutih kartona, kao ni Maguirea i de Ligta, koji su ozlijeđeni.

Od stranog nogometa valja spomenuti još i utakmicu Rome i Juventusa u kojoj „Stara dama“ pobjedom može stići na bod od momčadi iz Vječnog grada, dok Roma može preuzeti vrh Serie A. Ova će utakmica također biti posebna i za trenera Juventusa Luciana Spallettija, koji je legenda Rome. Ta je utakmica na rasporedu u 20.45. Ranije, od 18 sati, igraju Lazio i Cremonense u utakmici za Konferencijsku ligu, a za biancoceleste ovog puta neće nastupiti Toma Bašić koji je u susretu protiv Parme dobio izravni crveni karton. Obje utakmice možete pratiti na Arena Sport 2 kanalu.

Derbi BiH

U bosanskohercegovačkoj ligi igra se veliki derbi između Borca iz Banja Luke i Zrinjskog iz Mostara. Dva najbolja kluba iz Bosne i Hercegovine u tijesnoj su borbi za prvo mjesto, a trenutno vodi Borac s šest bodova prednosti, no bez opterečenja europskih utakmica. Borac i Zrinjski bili su prvaci u svakoj od posljednjih pet sezona Bosanskohercegovačke lige, a izgleda da će se to desiti i ove godine budući da Sarajevo već sada zaostaje velikih 14 bodova. Bivšem izborniku Hrvatske Igoru Štimcu ovo će biti druga utakmica protiv Borca, a u prvoj je slavio s 2-1. Utakmica između Borca i Zrinjskog je na rasporedu od 15 sati, a možete je gledati na Arena Sportu.

Modri 'prvaci' nakon tri godine?

Što se tiče domaćeg prvenstva, ondje će Osijek imati težak zadatak protiv Slaven Belupa. Ako Sopićevi momci ne žele završiti polusezonu na posljednjem mjestu, moraju pobijediti, no to neće biti lako. Slaven Belupo je u odličnoj formi, izgubivši samo jednu od posljednjih 11 utakmica, a Farmaceuti su također slavili i u prošlom međusobnom dvoboju. Utakmica Osijeka i Slaven Belupa igra se od 15 sati, dok u 17:45 na Maksimiru Dinamo igra gradski derbi protiv Lokomotive. U utakmici u kojoj Dinamo može osigurati prvi „jesenski naslov prvaka“ nakon tri godine, Modri ulaze oslabljeni izostankom alžirskog dvojca Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera, koji su otišli na Afrički kup nacija, dok od ranije izostaju Moris Valinčić i Mateo Lisica. Dinamo bi eventualnom pobjedom osvetio poraz iz prvog međusobnog dvoboja ova dva kluba u ovosezonskoj HNL. Ako do toga ipak ne dođe, sutra će Hajduk imati priliku pokvariti feštu na Maksimiru. U goste na Poljud stiže Vukovar, koji je, dok god Osijek ne pobijedi protiv Slavena, „siguran“, a kolo zatvaraju Rijeka i Gorica utakmicom na Rujevici. Utakmice HNL-a pratite na MaxSportu.

PFL u nedjelju na VOYO

Cotonou, najveći grad Benina, bit će domaćin završnice prvog izdanja PFL Africa turnira. U dvorani Sofitel Dome održat će se finalna priredba kojom Professional Fighters League zaključuje svoju inauguralnu afričku sezonu i prvi put dodjeljuje naslove u četiri težinske kategorije.

Nakon tri turnirska događaja održana u različitim dijelovima kontinenta, osam finalista borit će se za pojaseve i novčnu nagradu od 100.000 američkih dolara, jednu od najvećih pojedinačnih isplata u afričkom MMA-u.

Završnica se održava u Beninu, zemlji koja posljednjih godina bilježi rast interesa za mješovite borilačke sportove. PFL Africa projekt vodi Francis Ngannou, predsjednik promocije i bivši UFC prvak, s ciljem stvaranja jasne razvojne platforme za afričke borce. Dok UFC još nema službeni događaj na afričkom tlu, PFL je ovom ligom napravio konkretan iskorak prema kontinentalnoj sceni.

U bantam kategoriji, Južnoafrikanac Nkosi Ndebele (10-3) borit će se protiv Boule Godogoa (4-1) iz DR Konga. Ndebele je do finala stigao pobjedama nad Mahmoudom Atefom i Simbarasheom Hokonyom. Izvorno najavljeni protivnik Karim Henniene otpao je zbog ozljede, a Godogo ulazi kao zamjena.

Finale velter kategorije donosi dvoboj između Shida Borisa Esperance (11-1) iz Angole i Yabne N’Tchale (13-2-1) iz Gvineje Bisau. Esperanca je turnir obilježio nizom brzih pobjeda, dok N’Tchala u finale dolazi kao borac s izraženim stand-up stilom i iskustvom stečenim u Brazilu.

U teškoj kategoriji, neporaženi Justin Clarke (4-0) iz Južne Afrike sučelit će se s Abrahamom Bablyjem (9-2) iz Obale Bjelokosti. Bably ima iskustvo nastupa u Bellatoru i globalnom PFL-u, dok Clarke sve dosadašnje pobjede ima završene prekidom.

Program glavnih borbi otvorit će finale perolake kategorije, u kojem se sastaju Wasi Adeshina (9-3) iz Nigerije i neporaženi Alain Majorique (6-0) iz Kameruna, koji trenira u Kanadi.

Uz finala, na rasporedu je i šest dodatnih mečeva. Posebno se ističe nastup domaćeg borca Jeana Do Santosa (9-1), koji u PFL-u debitira protiv Nigerijca Cornela Thompsona (10-3).

U programu su i dvije borbe u ženskoj slamka kategoriji. Neporažena Juliet Ukah (7-0) iz Nigerije borit će se protiv Egipćanke Mariam Gaber (3-0), dok će večer otvoriti profesionalni debi Shelde Chipito iz Zambije protiv Miracle Andrew iz Nigerije.

Finale u Cotonouu označava kraj prve sezone PFL Africa i početak sustava koji bi afričkim borcima trebao omogućiti lakši put prema globalnoj MMA sceni. U subotu će biti poznata prva imena koja su kroz ovaj format došla do naslova – i do značajne financijske nagrade.

