Zvijezda Formule 1 bijesna što su snimali njegovu djevojku u trenutku najvećeg uzbuđenja

Carlos Sainz bio je kritičan prema prijenosima utrka Formule 1 nakon Velike nagrade Singapura rekavši da se previše fokusiraju na privatan život vozača, odnosno kako idu "previše u detalje prikazujući slavne osobe i djevojke vozača". Sainz, čiji je otac također vozio Formulu 1, kritizirao je sport nakon što njegov skok s kraja poretka na 10. mjesto na kraju nedjeljne utrke u velikoj mjeri izostao iz prikaza utrke u kojoj je pobjedu odnio George Russell iz Mercedesa, prenosi Daily Mail.

Ulica Marine Bay poznata je kao posebno teška za pretjecanje, a bivši Ferrarijev vozač, koji danas vozi za Williams, uspješno je napredovao osam mjesta u uzbudljivom završetku inače uglavnom nezanimljive završne faze utrke. Kamera se, međutim, redovito prebacivala kako bi prikazala Sainzovu djevojku, Rebeccu Donaldson i djevojku McLarenovog Landa Norrisa, Margaridu Corceiro, u paddocku.

Trend koji pratitelji ne vole

Pokušaji Fernanda Alonsa da sustigne Lewisa Hamiltona iz Ferrarija također su ignorirani, pri čemu je prijenos uživo umjesto toga odlučio fokusirati se na sukob Maxa Verstappena za drugo mjesto s Landom Norrisom – što je također izazvalo pritužbe navijača.Iako pojedini emitenti poput Sky Sportsa kontroliraju svoje izvještavanje tijekom vikenda utrke, sam Grand Prix kontrolira jedini svjetski prijenos. To ostavlja pojedine emitere na milost i nemilost produkcijskih odluka Formule 1.

U intervjuu za španjolsku radijsku stanicu El Partidazo de COPE, Sainza su pitali zašto njegov impresivni napredak s 18. na deseto mjesto nije prikazan. Vozač Williamsa rekao je: "Postaje to malo trend, koji im je očito u nekom trenutku radio, kada je ljudima bilo zanimljivo gledati naše djevojke, gledati poznate osobe na televiziji, reakcije... Razumijem da, ako postoji pretjecanje, vrlo napeta situacija u utrci, razumljivo je da produkcijski tim želi prikazati reakciju, ako su vidjeli da je to u prošlosti dobro funkcioniralo, ali samo ako se poštuje natjecanje i uvijek se prikazuju važni trenuci utrke."

"Prošli vikend nisu prikazali nijedno od četiri ili pet pretjecanja koja sam napravio na kraju, niti Fernandov lov za Lewisom, propustili su puno stvari. Drugo (prikazivanje stvari izvan staze) je u redu, ali ne gubite iz vida glavno. Po mom mišljenju, malo pretjeruju pokazujući slavne osobe i djevojke" rekao je Sainz.

Nova publika

Netflixov 'Drive to Survive' revolucionirao je Formulu 1, privlačeći novu, mlađu publiku koja se često fokusira na pojedine vozače i njihove osobne živote umjesto na sam sport. Instagram reel Mercedesa objavljen na njihovom službenom računu pokazao je reakciju Georgeove djevojke Montero Mundt na njegovu pobjedu, što je prikupilo 7,8 milijuna pregleda. Za kontekst, njihova dva sljedeća reela imali su ukupno 4,6 milijuna pregleda.

