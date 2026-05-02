Dominantni 'Beluga' otpisao Mađarsku pa ispisao povijest: U Balatonu pokazao potpunu dominaciju

Nicolò Bulega, nadimka 'Beluga' ušao je u anale Svjetskog Superbike prvenstva dominantnom pobjedom u prvoj utrci na mađarskoj stazi Balaton Park. Mladi Talijan ostvario je nevjerojatnu četrnaestu uzastopnu pobjedu, čime je srušio rekord koji je do sada dijelio s trostrukim prvakom Toprakom Razgatlıoğluom. Njegova dominacija bila je potpuna, a najbližeg pratitelja, timskog kolegu Ikera Lecuonu, ostavio je iza sebe za više od dvije i pol sekunde.

Iako je uoči vikenda tvrdio da mu staza Balaton Park ne odgovara, Bulega je na stazi demantirao samoga sebe. Krenuvši s prve startne pozicije, odmah je preuzeo vodstvo i počeo graditi prednost. Iako je najveće iznenađenje starta priredio Alberto Surra (Motocorsa Racing), koji se sa sedmog mjesta probio na drugo, Bulega je već nakon nekoliko krugova imao prednost od gotovo tri sekunde.

Dok je Talijan postavljao novi rekord kruga i jurio prema povijesti, iza njegovih leđa vodile su se žestoke borbe. Utrka je praktički bila odlučena već u prvim zavojima, jer je Bulega nametnuo tempo koji nitko drugi nije mogao pratiti.

Najveći izazov za vodećeg trebao je biti njegov timski kolega Iker Lecuona, no Španjolac je utrku započeo s hendikepom. Zbog ometanja suparnika u kvalifikacijama, dobio je kaznu i startao tek s osmog mjesta. Ipak, Lecuona je vozio metodično i strpljivo se probijao kroz poredak. Jednog po jednog, prestizao je Miguela Oliveiru, Yarija Montellu i Alberta Surru, da bi se do sedmog kruga probio na drugo mjesto.

No, do tada je Bulega već stvorio nedostižnu prednost od preko četiri sekunde. Iako je Lecuona u drugom dijelu utrke uspio smanjiti zaostatak, morao se zadovoljiti drugim mjestom, čime je Ducatijev tim osigurao sedmu uzastopnu dvostruku pobjedu.

Borba za treće mjesto bila je najuzbudljiviji dio utrke. U njoj su sudjelovali Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Yari Montella (Barni Spark Racing Team) i mladi Surra. Na kraju je više iskustva i mirnoće pokazao Portugalac Oliveira, koji je svom timu donio vrijedno postolje. Surra, koji je oduševio na startu, u drugom dijelu utrke je zbog problema s prianjanjem guma pao na osmo mjesto.

Utrku je obilježio i težak pad Lorenza Baldassarrija, koji je srećom prošao samo s lakšim ozljedama, te sjajan povratak Sama Lowesa. Britanac je zbog preranog starta dobio kaznu dvostrukog dugog kruga, pao na 17. mjesto, ali se uspio probiti do devete pozicije na kraju.

Bulega je ovom pobjedom dodatno povećao svoju prednost u ukupnom poretku prvenstva, a konkurenciji je ostavio da se pita ima li itko rješenje za njegovu nevjerojatnu formu. Svijet Superbikea sutra očekuju još dvije utrke u Mađarskoj: Superpole utrka i druga glavna utrka.