Bulega do pobjede u Doningtonu, Ducati dominirao postoljem

Nicolo Bulega odnio je uvjerljivu pobjedu u posljednjoj utrci WorldSBK vikenda u Donington Parku. Vozač Ducatija krenuo je s pole positiona i vodstvo nije ispuštao do kraja, ostvarivši 23. pobjedu sezone.

Drugo mjesto pripalo je njegovom momčadskom kolegi Ikeru Lecuoni, koji se nakon ranijeg pada probio do vrha, dok je Yari Montella završio treći i kompletirao Ducati trojac na postolju.

Najbolji vozač koji nije na Ducatiju bio je Alex Lowes na bimoti s Kawasakijevom podrškom, a utrku je završio na četvrtom mjestu. Top 10 zaključili su još Axel Bassani, Garrett Gerloff, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge i Alvaro Bautista.