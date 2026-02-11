Nova teška ozljeda na Olimpijskim igrama: Helikopter ga odvezao u bolnicu, slomio je vrat

Zimske olimpijske igre u Milanu donijele su novu žrtvu teške ozljede. Australska olimpijska reprezentacija je potresena nakon što je Cam Bolton helikopterom prevezen u Milano nakon što je slomio vrat na treningu, čime je završena olimpijska kampanja ovog veterana snowboardera.

Bolton je pao na treningu u ponedjeljak. Isprva se činilo kao da nije ništa ozbiljno, ali sljedeći dan se probudio s jakim bolovima u vratu. Odveden je na slikanje koje je pokazalo dvije frakture u vratu te je helikopterom prebačen na daljnje liječenje. Bolton je u četvrtak trebao nastupiti disciplini kros u snowboardu.

Australian snowboarding star Cam Bolton has been ruled out of the Milano Cortina Games following a serious training crash.



The 35-year-old three-time Olympian was hospitalised in Milan with a broken neck just a day before he was scheduled to compete in the snowboard cross. pic.twitter.com/CPXNRM8wwB — The Project (@theprojecttv) February 10, 2026

„Cam je htio da njegovi kolege iz reprezentacije shvate što se događa, da je dobro, da se dobro snalazi i da se o njemu dobro brinu", kazala je šefica australskog tima Alisa Camplin. „On zna koliko ozbiljno shvaćamo proces podrške oko njega i komunikacija je bila stvarno dobra. Ponosna sam na razinu skrbi.“

POGLEDAJTE VIDEO: Pravi šampion i kolega! Pogledajte kako Slo Rocky nakon bolnog poraza podržava Vitasovića