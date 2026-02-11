FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PEH ZA PEHOM /

Nova teška ozljeda na Olimpijskim igrama: Helikopter ga odvezao u bolnicu, slomio je vrat

Nova teška ozljeda na Olimpijskim igrama: Helikopter ga odvezao u bolnicu, slomio je vrat
×
Foto: Marco Bertorello/afp/profimedia

Bolton je pao na treningu u ponedjeljak

11.2.2026.
9:38
Sportski.net
Marco Bertorello/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zimske olimpijske igre u Milanu donijele su novu žrtvu teške ozljede. Australska olimpijska reprezentacija je potresena nakon što je Cam Bolton helikopterom prevezen u Milano nakon što je slomio vrat na treningu, čime je završena olimpijska kampanja ovog veterana snowboardera.

Bolton je pao na treningu u ponedjeljak. Isprva se činilo kao da nije ništa ozbiljno, ali sljedeći dan se probudio s jakim bolovima u vratu. Odveden je na slikanje koje je pokazalo dvije frakture u vratu te je helikopterom prebačen na daljnje liječenje. Bolton je u četvrtak trebao nastupiti disciplini kros u snowboardu. 

 

 

„Cam je htio da njegovi kolege iz reprezentacije shvate što se događa, da je dobro, da se dobro snalazi i da se o njemu dobro brinu", kazala je šefica australskog tima Alisa Camplin. „On zna koliko ozbiljno shvaćamo proces podrške oko njega i komunikacija je bila stvarno dobra. Ponosna sam na razinu skrbi.“

POGLEDAJTE VIDEO: Pravi šampion i kolega! Pogledajte kako Slo Rocky nakon bolnog poraza podržava Vitasovića

Zimske Olimpijske Igre 2026SnowboardSlomljeni Vrat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx