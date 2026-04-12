zvijezda u usponu /

Rođen novi nasljednik Bolta? Tinejdžer iz Australije oborio granicu od 20 sekundi

Foto: DAVID GRAY/AFP/Profimedia

S legalnim vjetrom u leđa od +1.7 metara u sekundi, 18-godišnjak je oborio i svjetski rekord do 20 godina koji je držao Erriyon Knighton

12.4.2026.
11:35
Hina
Australska tinejdžerska senzacija Gout Gout otrčao je u Sydneyu 200 metara za 19.67 sekundi i osvojio nacionalni naslov, postavši prvi atletičar iz svoje zemlje koji je probio granicu od 20 sekundi.

S legalnim vjetrom u leđa od +1.7 metara u sekundi, 18-godišnjak je oborio i svjetski rekord do 20 godina koji je držao Erriyon Knighton, a istovremeno je poboljšao vlastiti nacionalni rekord od 20.02 postavljen prošle godine.

„To je apsolutno ludo. Moglo bi se reći da je to veliki teret s mojih ramena, znajući da imam brzinu u tijelu za takva vremena", kazao je Gout.

Gout, sin južnosudanskih imigranata, privukao je sve veću globalnu pozornost zbog svog brzog uspona i stila trčanja, izazivajući usporedbe s jamajčanskim velikanom Usainom Boltom dok se pojavljuje kao jedan od najuzbudljivijih mladih talenata u sprintu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
