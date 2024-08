Jedanaestog dana natjecanja na XXXIII. Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 19 sportova, u njih osam dijelit će se medalje, a hrvatski sportaši nastupit će u atletici, jedrenju i stolnom tenisu. U dvije discipline, skoku u dalj i jedrenju hrvatski predstavnici borit će se za medalju.

ATLETIKA - Filip Pravdica nastupit će u finalu skoka u dalj, u 20.15 sati.

Pravdica je u nedjeljnim kvalifikacijama skočio 8.04 metara što je bio peti najbolji rezultat, a nastup u finalu koji je na programu u utorak izborilo je 12 najboljih.Pravdica, koji uživa u najboljoj sezoni u karijeri, do rezultata koji ga je odveo u finale Igara stigao je u drugoj seriji. Tada je savršeno procijenio dolazak na odskočnu dasku, samo 0.9 centimetara ga je dijelilo od prijestupa, a to je rezultiralo skokom od preko osam metara i bilo je jasno kako će to biti dovoljno iako je kvalifikacijska norma bila određena na 8.15m.U prvom skoku Pravdica je ostvario dužinu od 7.68m, a u trećem 7.59m.

Najbolji u kvalifikacijama bio je aktualni olimpijski pobjednik te svjetski i europski prvak Grk Miltiadis Tentoglou koji je odmah u prvoj seriji preskočio normu skokom od 8.32m.

Karijeru Filipa Pravdice obilježile su ozljede, dva se puta morao podvrgnuti operaciji kuka, ali u 2024. je odličan. U svibnju je u Kranju postavio novi hrvatski rekord s respektabilnom duljinom od 8.35m, dok je na Europskom prvenstvu u Rimu bio 16.

JEDRENJE - Martin Dolenc nastupit će u četiri plova klase kite, u 12.03 sati, a u plovu za odličja nastupit će Jelena Vorobjeva u 14.43 sati.

Vorobjeva, 36-godišnja Ruskinja koja je prije desetak godina došla trenirati u Split, a prije četiri godine dobila hrvatsko državljanstvo, odlično je, kao osma, odradila deveti plov kvalifikacija nakon kojeg je skočila na peto mjesto, samo osam bodova u ukupnom poretku od bronce.

Vorobjeva zna kako se boriti za olimpijsku medalju jer je 2012. godine, jedreći u ruskoj posadi, u Londonu zauzela četvrto mjesto u tadašnjoj klasi Elliot u dvobojskom jedrenju. U Tokiju je nastupila za Hrvatsku, ali je ostala 12. u poretku, nadomak plova za odličja.

STOLNI TENIS - Dvoboj osmine finala momčadske konkurencije Hrvatska - Južna Koreja.

Naši Andrej Gaćina i Tomislav Pucar nastupit će protiv Koreanaca u osmini finala. Mečevi u Parizu počinju u 10 sati, a nastup hrvatskih predstavnika očekuje se oko 15.