Elkasević nakon bronce u Parizu: 'Treća medalja na Dan pobjede, Hrvati volim vas'

Hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je brončanu medlaju u bacanju diska na Olimpijskim igrama u Parizu s hicem od 67.51 metara. Isti rezultat, ali s boljim drugim hicem imala je i srebrna Kineskinja Bin Feng, dok je Amerikanka Valarie Allman obranila naslov osvojen prije tri godine sa 69.50 metara.

Zanimljivo, Elkasević je i na svojim četvrtim Igrama najbolji hitac izvela u trećoj seriji, tako je bilo i u trijumfalnim izvedbama u Londonu i Riju kao i u "nesretnom" Tokiju.

''Osjećaj je predivan, dva zlata i bronca, opet me stavlja da sam najbolja diskašica 'in the field' iako je Valarie Allman danas postala olimpijska pobjednica i to dvostruka, ja sam dvostruka i brončana medalja. Nakon Tokija sam bila užasno tužna, mnogi bi odustali, bio je težak povratak. No, ja sam vjerovala'' rekla je Sandra nakon velikog uspjeha.

Broncu je osvojila na poseban datum:

''Ovo je treća medalja za Hrvatsku na Dan pobjede. Znajte Hrvati da sam dala sve od sebe, volim vas i borit ću se. I rekla sam curama, pošto me nisu pustile da pobijedim ovaj put, moram dalje. Los Angeles 2028., vidimo se.''

Na pitanje kome je posvetila medalju, Elkasević je rekla kako je to za njenu majku i supruga Edisa, pa prokomentirala činjenicu da ju godinama otpisuju u svijetu atletike: ''Otpisuju oni mene od 2016. godine. Ja u najboljim godinama, izgledam najbolje na terenu, pa jeste vi ljudi normalni."

