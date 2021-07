Hrvatska tekvondašica Matea Jelić (23) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 67 kilograma na Olimpijskim igrama u Tokiju, u finalu je uspješnija bila od Britanka Lauren Williams sa 25-21.

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha.

Najveći uspjeh u povijesti

Bio je to dvoboj dviju posljednjih europskih prvakinja u ovoj kategoriji, aktualne Jelić iz Sofije u travnju ove godine i Williams iz Kazana 2018. Zlato Jelić ipak je najveći uspjeh za hrvatski tekvondo na olimpijskim igrama.

Prije nje bronce su osvajale Sandra Šarić i Martina Zubčić u Pekingu 2008., Lucija Zaninović u Londonu 2012. i Toni Kanaet ranije u ponedjeljak u Tokiju.

Jelić je u svom prvom nastupu u Tokiju svladala Haićanku Lauren Lee sa 22-2, u četvrtfinalu Brazilku Milenu Titoneli sa 30-9, da bi odličje osigurala 15-4 slavljem protiv Amerikanke Paige McPherson.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.

Matea Jelić - Lauren Williams 21:24

14:47 - Ljudi, pa što je ovo bilo. Matea je gubila s tri boda razlike na samom kraju, a onda se, ni sami ne znamo kako, s tri fantastična udarca vratila i pogodila dva fantastična udarca za olimpijsko zlato!

14:41 - Jako je napeto, u drugoj rundi je Matea uzvratila kružnim u glavu i tako skupila tri boda. Idemo u novu rundu s rezultatom 10:10, sve je još otvoreno.

14:36 - Nakon prve runde minimalna prednost od 4:5 za Williams, gledamo taktički solidnu borbu, a presudan je trenutak bio udarac u glavu koji je Britanka zadala našoj borkinji.

14:33 - Počela je prva runda.

14:00 - Čekamo početak borbe koji je zakazan za 14:30.

12:00 - Tekvondašica Matea Jelić osigurala je prvu medalju za Hrvatsku na Olimpijskim igrama, 23-godišnja Kninjanka plasirala se u finale kategorije do 67 kilograma.

Jelić, koja je u statusu prve nositeljice olimpijskog turnira, u polufinalu je svladala Amerikanku Paige McPherson sa 15-4.

Naša je reprezentativka na samom početku borbe povela sa 5:0, u završnici prve runde povećala svoju prednost na 9:2, da bi u drugoj rundi pobjegla na 14:2.

Matea čeka protivnicu

Jelić je u svom prvom nastupu u Tokiju svladala Haićanku Lauren lee sa 22:2, a u četvrtfinalu Brazilku Milenu Titoneli sa 30:9.

Suparnica članice TK Marjan iz Splita u finalu će od 14.30 sati po hrvatskom vremenu za suparnicu imati bolju iz drugog polufinala u kojem se sastaju Bjelokošćanka Ruth Gbagbi i Britanka Lauren Williams.

Ovo je četvrta medalja za Hrvatsku u teakwondou, nakon bronci Sandre Šarić i Martine Zubčić u Pekingu te Lucije Zaninović u Londonu.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.

Polufinale

Matea Jelić - Paige McPherson 15:4

9:12 - Kraj borbe! Matea Jelić ima finale i najmanje srebrnu medalju za Hrvatsku!

9:09 - Skuplja Matea bodove, šake joj odlično rade u drugoj rundi i rezultat je na kraju druge runde 14:3. Ide Hrvatska prema medalji!

9:07 - Fantastična prva runda za Mateu Jelić. Pogodila je nekoliko vrhunskih kružnih, jedan na početku, jedan na kraju runde i završilo je 9:2, Zaista, za svaku pohvalu.

9:00 - Počela je borba. Sretno, Matea!

8:50 - Čekamo početak borbe za finale.

8:00 - Hrvatska reprezentativka u tekvondou Matea Jelić stigla je nadomak osvajanja medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju u kategoriji do 67 kilograma, svjetska prvakinja u ovoj kategoriji plasirala se u polufinale 30-0 pobjedom protiv Brazilke Milene Titoneli.

Jelić je odlično krenula u borbu, povela sa 7-1, samo da bi se Titoneli do kraja prve runde vratila na 7-6. Ipak, u drugoj rundi je 23-godišnja Kninjanka dominirala, pobjegla na 20-9, a u trećoj rundi tu svoju prednost još povećavala do konačnih 30-9.

Jelić će u polufinalu u 9.00 sati po hrvatskom vremenu imati prvu priliku osigurati odličje kada će se u polufinalu boriti protiv Amerikanke Paige McPherson. U slučaju poraza u polufinalu, Jelić će u popodnevnom dijelu programa imati šansu osvojiti broncu kroz repesaž.

Kanaet ispao

Toni Kanaet u kategoriji do 80kg nije uspio izboriti polufinale, bolji od njega je u četvrtfinalu bio Rus Maksim Hramčov koji je nakon dvije runde vodio 22-0 pa je dvoboj prekinut zbog prevelike razlike u bodovima. Nakon prve runde bilo je samo 3-0 za Rusa, ali početkom druge je Rus vrlo brzo osvojio osam bodova i praktički riješio borbu.

Kanaetu sada preostale nadati se da će se Kramčov plasirati u finale i tako mu ponuditi priliku da kroz repesaž osvoji broncu.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.