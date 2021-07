Slovenski košarkaš Luka Dončić imao je debi za pamćenje na svojim prvim Olimpijskim igrama u karijeri. Sjajni Dončić bio je najbolji igrač Slovenije u visokoj pobjedi protiv Argentine 118:100.

Bila je to prva utakmica Slovenije na Olimpijskom turniru, a jedan od najboljih igrača NBA lige već je na poluvremenu upisao 31 poena. No nisu samo poeni bili Lukin forte, stigao je uhvatiti i 8 skokova te podijeliti 3 asistencije, sve to uz šut iz igre od 65 posto.

Dončić se konačno zaustavio na 48 poena, 11 skokova i 5 asistencija, što je jedan od najimpresivnijih individualnih nastupa na Olimpijskim igrama u povijesti.

Rutineri Prepelič i Scola

Zanimljivo, i drugi najbolji strijelac na susretu bio je Slovenac Klemen Prepelič koji je u samo 20 minuta na parketu zabio 22 poena. Kod Argentine je najbolji bio vječni mladić Luis Scola koji je utakmicu završio s 21 poenom.

Slovenija se ovim nastupom nametnula kao favorit u skupini u kojoj su još Japan i Španjolska, ali može ih se, ako Dončić nastavi ovako trpati, svrstati i među favorite za osvajanje košarkaškog olimpijskog turnira.

