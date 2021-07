Hrvatska boksačica, 20-godišnja Nikolina Ćaćić svoj je nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju u kategoriji do 57 kilograma okončala u osmini finala u kojoj ju je jednoglasnom odlukom sudaca svladala 12 godina starija Kanađanka Caroline Veyre.

U trećoj rundi već je bio primjetan i umor kod naše mlade predstavnice koja je imala i borbu u eliminacijama protiv Amerikanke Ramirez pa preokret nije bio moguć.

Neiskustvo presudilo

"Da, neiskustvo je presudilo, Štopala me dosta i dosta sam osjećala te nje udarce na tijelu i mlslim da je to glavni razlog neboksanja na distanci. Ona je ipak dosta iskusniji borac, mislim, uskoro će i u penziju. No, ona je bila bolja i jako čvršča", kazala je 20-godišnja Nikolina, koji je na pitanje što mora popraviti da bude bolja kazala:

"Moram promijeniti kategoriju, to je jedino što ću reć", kazala je Zagrepčanka koja je oduševila svojim nastupom protiv Amerikanke u 1. kolu.

Veyre (32) , Francuskinja koja se prije 18 godina preselila i Kanadu, ima naslov panameričkog doprvaka iz 2018. godine i četvrtinale Svjetskog prvenstva 2018.

Nije zadovoljan

"Ne mogu biti zadovoljan jer smo izgubili, ali ovo nije njezina prirodna kategorija. Ušla je među 16. Od ove godine već idemo na skidanje kilograma na 52 kile tako da će ona biti puno bolja i jača nego u 57 kilograma. One sve treniraju sa 60 kila i onda par dana prije skidaju na 57, dok Nikolina trenira i boksa s 55", kazao je njezin trener Franjo Kristić, koji je nakraju dodao:

"Nekad je previše opiuštena, ona je rekla da hoće uživat ovdje, ali i u ovaj meč je ušla preopušteno".

Ćaćić je prva hrvatska boksačica koja je nastupila na nekim OI.

Hrvatska je tako u boksu ostala na jednom predstavniku, Luki Plantiću u kategoriji do 81 kilograma koji će u srijedu imati svoj dvoboj osmine finala protiv Meksikanca Torresa.

